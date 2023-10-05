За міліметр від смерті: у Львові лікарі врятували воїна з Волині

За міліметр від смерті: півторасантиметровий уламок ворожого боєприпасу буквально застряг у грудях захисника з Волині. Врятувала чоловіка команда кардіохірургів Лікарні Святого Пантелеймона та Інституту Амосова.Про це у фейсбуці повідомило перше медичне об’єднання Львова.42-річний Роман Кліза – з Волині. До великої війни працював водієм за кордоном. У день повномасштабного вторгнення приєднався до ЗСУ. Був аеророзвідником. Та в грудні минулого року зазнав важкого поранення.«Ми вийшли на позиції і тільки підійшли до бліндажа, як до нас прилетів дрон. Далі нічого не памʼятаю», - згадує про той день Роман. Тоді один з його побратимів загинув на місці, а Романа доправили до шпиталю.Отямився вже в лікарні Дніпра. Захисник пробув у комі дев’ять днів. Спершу тамтешні, аби врятувати чоловіка. Внаслідок важкої мінно-вибухової травми йому пошкодило ділянку у правій частині мозку. Та значно критичніше було те, що один з уламків снаряду застряг у грудній клітині чоловіка просто за міліметр від дуги аорти – частини головної артерії кровоносної системи – та трахеї. Будь-якої миті частинка металу могла пошкодити аорту та захисник помер би за лічені секунди.Щойно стан Романа вдалося стабілізувати, його перевели до столичної лікарні, а звідти – до Львова – у відділення кардіохірургії та трансплантації серця Центру серця та судин Лікарні Святого Пантелеймона. Тут медики провели обстеження та склали план хірургічного втручання. Оперував Романа разом із нашими кардіохірургами і його лікар з Інституту Амосова, завідувач відділення хірургії аорти«Під час втручання ми розкрили грудну клітку, мобілізували аорту та дугу та безпечно вийняли уламок, який застряг в стінці аорти, не пошкодивши при цьому життєво важливі структури. Операція тривала дві години. Тепер життю пацієнта нічого не загрожує», - розповідає, керівник Центру серця та судин Лікарні Святого Пантелеймона.Нині захисник проходить реабілітацію. Через пошкодження мозку у нього була паралізована ліва рука, порушена ходьба та координація. Але після тижня занять з фізичним терапевтом він зумів зробити свої перші кроки.«Найбільше мотивує те, що я бачу результат. З кожним днем я роблю на кілька кроків більше, це дає надію», - ділиться пацієнт.На Романа чекає тривала реабілітація. А ще – нейрохірургічна операція – для відновлення дефекту черепа. Зараз для нього виготовляють індивідуальні титанові 3D пластини, які невдовзі встановлюватимуть наші нейрохірурги. Понад усе чоловік мріє відновитися, щоби зустріти нашу перемогу на двох ногах і після цього – побудувати дім своїми руками.