Підтвердили загибель Героя з Волині Максима Турецького, який вважався зниклим безвісти з серпня 2022-го

Підтвердили загибель Героя з Волині Максима Турецького, який вважався зниклим безвісти з серпня 2022-го
Підтвердили загибель Героя з Волині Максима Турецького.

Про це повідомили у Старовижівській громаді.

"Під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Нововознесенське Херсонської області загинув житель с. Седлище Максим Турецький. Загинув Герой ще 29 серпня 2022 року.

Довгий час вважався зниклим безвісти і ось в останнє повертається до рідної домівки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 20 квітня, орієнтовно о 10.00 колона з тілом загиблого Героя України прибуде до рідної домівки в с. Седлище. Чин відспівування відбудеться об 11.00 год в храмі Юрія Переможця.

"Просимо всіх належним чином зустріти та провести в останню дорогу Воїна, що поклав своє життя за волю та незалежність України!" - наголошують у громаді.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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