На Волині під час пожежі загинув чоловік
Сьогодні, 14:10
Протягом минулої доби у Волинській області виникло 4 пожежі.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
18 квітня о 07:02 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення від працівників поліції про те, що в селі Бродятине Самарівської громади трапилася пожежа господарчої будівлі, де на місці події виявлено тіло чоловіка 1964 р.н. Для гасіння пожежі пожежно-рятувальні підрозділи Волинського гарнізону не залучались. Причина події - встановлюється.
Надзвичайники 14-ї ДПРЧ селище Ратне з працівниками місцевої пожежної охорони села Гірники приборкали займання господарської споруди в селі Броди Ратнівської громади. Імовірна причина пожежі — пустощі дітей власника з вогнем.
Рятувальники 1-ї ДПРЧ з обласного центру ліквідували пожежу гаража у місті Луцьку на вулиці Рівненська. Причина події — встановлюється.
Того ж дня о 19:30 у селі Колодяжне Ковельського району виникла пожежа в літній кухні. Ліквідували загорання рятувальники 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля спільно з працівниками МПО села Любитів. Імовірна причина займання - недолік конструкції димаря.
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Про це повідомили у ДСНС Волині.
18 квітня о 07:02 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення від працівників поліції про те, що в селі Бродятине Самарівської громади трапилася пожежа господарчої будівлі, де на місці події виявлено тіло чоловіка 1964 р.н. Для гасіння пожежі пожежно-рятувальні підрозділи Волинського гарнізону не залучались. Причина події - встановлюється.
Надзвичайники 14-ї ДПРЧ селище Ратне з працівниками місцевої пожежної охорони села Гірники приборкали займання господарської споруди в селі Броди Ратнівської громади. Імовірна причина пожежі — пустощі дітей власника з вогнем.
Рятувальники 1-ї ДПРЧ з обласного центру ліквідували пожежу гаража у місті Луцьку на вулиці Рівненська. Причина події — встановлюється.
Того ж дня о 19:30 у селі Колодяжне Ковельського району виникла пожежа в літній кухні. Ліквідували загорання рятувальники 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля спільно з працівниками МПО села Любитів. Імовірна причина займання - недолік конструкції димаря.
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