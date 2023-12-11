На Волині під час пожежі загинув чоловік

Протягом минулої доби у Волинській області виникло 4 пожежі.Про це повідомили у ДСНС Волині.18 квітня о 07:02 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення від працівників поліції про те, що в селі Бродятине Самарівської громади трапилася пожежа господарчої будівлі, де на місці події виявлено тіло чоловіка 1964 р.н. Для гасіння пожежі пожежно-рятувальні підрозділи Волинського гарнізону не залучались. Причина події - встановлюється.Надзвичайники 14-ї ДПРЧ селище Ратне з працівниками місцевої пожежної охорони села Гірники приборкали займання господарської споруди в селі Броди Ратнівської громади. Імовірна причина пожежі — пустощі дітей власника з вогнем.Рятувальники 1-ї ДПРЧ з обласного центру ліквідували пожежу гаража у місті Луцьку на вулиці Рівненська. Причина події — встановлюється.Того ж дня о 19:30 у селі Колодяжне Ковельського району виникла пожежа в літній кухні. Ліквідували загорання рятувальники 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля спільно з працівниками МПО села Любитів. Імовірна причина займання - недолік конструкції димаря.