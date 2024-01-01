На Волині судять державного реєстратора

На Волині судять державного реєстратора
На Волині перед судом постане державний реєстратор, яка без наявності законних підстав вносила зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення державним реєстратором відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету однієї із сільських рад Камінь-Каширського району неодноразової несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах (ч.ч. 1,3 ст. 362 КК України).

За даними слідства, упродовж жовтня 2021 – липня 2022 року чиновниця, маючи доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на підставі документів, які не відповідають вимогам законодавства, внесла зміни у реєстр щодо функціонального призначення чотирьох об’єктів нерухомого майна у Ковелі.

Після внесення таких змін приміщення квартир у реєстрі уже значилися як нежитлові торгово-офісні приміщення.

Далі – слово за судом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, реєстратор, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині судять державного реєстратора
Сьогодні, 13:50
У Луцьку затримали 36-річного п'яного водія
Сьогодні, 13:30
До України повернули ще одну викрадену росіянами дитину
Сьогодні, 13:24
Обленерго попередило про сьогоднішні графіки обмеження світла на Волині
Сьогодні, 13:04
На Харківщині ліквідували агентів, які «зливали» розробки в галузі енергетики
Сьогодні, 12:33
Схожі новини
На Волині 22-річний закладчик отримав 7 років ув'язнення На Волині 22-річний закладчик отримав 7 років ув'язнення
17 квітень, 13:00
Водія, який збив на смерть велосипедиста під Луцьком, запроторять за ґрати Водія, який збив на смерть велосипедиста під Луцьком, запроторять за ґрати
16 квітень, 12:33
Суд на Волині призначив експравоохоронцю з Донеччини 12 років в'язниці за колабораційну діяльність Суд на Волині призначив експравоохоронцю з Донеччини 12 років в'язниці за колабораційну діяльність
16 квітень, 10:32
Винуватець п’яної аварії у Луцьку отримав 6 років за ґратами Винуватець п’яної аварії у Луцьку отримав 6 років за ґратами
12 квітень, 18:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині судять державного реєстратора
Сьогодні, 13:50
 0
У Луцьку затримали 36-річного п'яного водія
Сьогодні, 13:30
 0
До України повернули ще одну викрадену росіянами дитину
Сьогодні, 13:24
 0
Обленерго попередило про сьогоднішні графіки обмеження світла на Волині
Сьогодні, 13:04
 0
На Харківщині ліквідували агентів, які «зливали» розробки в галузі енергетики
Сьогодні, 12:33
 0
Медіа
відео
1/8