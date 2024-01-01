На Волині судять державного реєстратора
Сьогодні, 13:50
На Волині перед судом постане державний реєстратор, яка без наявності законних підстав вносила зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення державним реєстратором відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету однієї із сільських рад Камінь-Каширського району неодноразової несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах (ч.ч. 1,3 ст. 362 КК України).
За даними слідства, упродовж жовтня 2021 – липня 2022 року чиновниця, маючи доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на підставі документів, які не відповідають вимогам законодавства, внесла зміни у реєстр щодо функціонального призначення чотирьох об’єктів нерухомого майна у Ковелі.
Після внесення таких змін приміщення квартир у реєстрі уже значилися як нежитлові торгово-офісні приміщення.
Далі – слово за судом.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення державним реєстратором відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету однієї із сільських рад Камінь-Каширського району неодноразової несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах (ч.ч. 1,3 ст. 362 КК України).
За даними слідства, упродовж жовтня 2021 – липня 2022 року чиновниця, маючи доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на підставі документів, які не відповідають вимогам законодавства, внесла зміни у реєстр щодо функціонального призначення чотирьох об’єктів нерухомого майна у Ковелі.
Після внесення таких змін приміщення квартир у реєстрі уже значилися як нежитлові торгово-офісні приміщення.
Далі – слово за судом.
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