До України повернули ще одну викрадену росіянами дитину

До України повернули ще одну викрадену росіянами дитину
Мінреінтеграції спільно із громадською спілкою «Українська мережа за права дитини» повернули з росії 17-річну Мирославу.

Про це у телеграмі інформує Укрінформ.

У 2014 році вона залишилася без батьків. Півтора року тому всупереч власному бажанню дівчинку відправили із тимчасово окупованої території навчатися в росію.

Жила у гуртожитку і по суті була покинута напризволяще. Тим часом намагалася знайти хоч когось, хто міг би підтримати та допомогти.

Інформація про місце її перебування надійшла в Україну від небайдужих людей. Це і стало порятунком. За повернення дівчинки взялися представники Української мережі за права дитини у тісній співпраці з Мінреінтеграції в межах проєкту «Шлях додому».

Увесь час були з нею на зв’язку. В тому числі на маршруті слідування. Чотири доби важкої дороги й ось нарешті вона вже в Україні.

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Теги: діти, Україна
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