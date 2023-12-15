До України повернули ще одну викрадену росіянами дитину

Мінреінтеграції спільно із громадською спілкою «Українська мережа за права дитини» повернули з росії 17-річнуПро це у телеграмі інформує Укрінформ.У 2014 році вона залишилася без батьків. Півтора року тому всупереч власному бажанню дівчинку відправили із тимчасово окупованої території навчатися в росію.Жила у гуртожитку і по суті. Тим часом намагалася знайти хоч когось, хто міг би підтримати та допомогти.Інформація про місце її перебування надійшла в Україну від небайдужих людей. Це і стало порятунком. За повернення дівчинки взялися представники Української мережі за права дитини у тісній співпраці з Мінреінтеграції в межах проєкту «Шлях додому».Увесь час були з нею на зв’язку. В тому числі на маршруті слідування. Чотири доби важкої дороги й ось нарешті вона вже в Україні.