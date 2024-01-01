На Харківщині ліквідували агентів, які «зливали» розробки в галузі енергетики

На Харківщині знешкоджено ворожу агентурну мережу, яка планувала передати ворогуПро це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури організатору та учасникам агентурної мережі повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України).За даними слідства, підозрювані під кураторством рф збирали схеми, креслення та інструкції з виробництва парових турбін, а також комплектуючих до них зі стратегічно важливого підприємства на Харківщині.Організатором агентурної мережі виявився харківський підприємець. До злочинної діяльності він залучив інших осіб, серед яких очільник конструкторського бюро та заступник керівника цеху промислового підприємства.Отримавши необхідні ворогу документи, вони відцифрували їх та мали в електронному вигляді передати російським кураторам.Ці дані необхідні державі-агресору для будівництва та експлуатації ГЕС, АЕС, ТЕС, завдяки яким здійснюється видобуток електричної енергії. Вона необхідна для безперебійного функціонування військово-промислового комплексу російської федерації.В умовах повномасштабного вторгнення в Україну це надало би можливість збільшувати та розвивати потужності рф для виготовлення зброї, боєприпасів, вибухових речовин, інших засобів масового ураження. А також для ремонту та будівництва військової техніки, засобів радіоелектронної боротьби, безпілотних літальних апаратів.Під час обшуків за місцями проживання та роботи підозрюваних вилучено технічну документацію, телефони, ноутбуки, планшети та флеш-носії.У організатора агентурної мережі правоохоронці виявили різну валюту на понад 5 млн у гривневому еквіваленті. Цю суму він, ймовірно, отримав за співпрацю з представниками рф.Наразі підозрюваних взято під варту без права внесення застави.Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності ворожої агентури.Досудове розслідування та оперативний супровід – СБУ.