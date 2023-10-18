Від ракетного обстрілу на Дніпропетровщині загинула працівниця залізниці: ще 7 – поранені

Від ракетного обстрілу на Дніпропетровщині загинула працівниця залізниці: ще 7 – поранені
Росія цілеспрямовано обстріляла залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Внаслідок цього поранено 7 залізничників під час виконання службових обов'язків.

Про це повідомили в «Укрзалізниці».

"Із сумом повідомляємо, що загинула Оксана Стороженко, чергова по будинку локомотивних бригад. У неї залишились двоє синів 17 та 15 років. Висловлюємо щирі співчуття рідним Оксани та зобов'язуємося забезпечити фінансову та соціальну підтримку її дітям.

Також надамо допомогу всім пораненим залізничникам та їхнім родинам. Наразі їхній стан стабільний, вони отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.

Ми вдячні всім залізничникам, які продовжують виконувати свої професійні обов'язки, незважаючи на небезпеку, що чатує кожного дня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що росія вночі, 19 квітня, здійснила цілеспрямований масований обстріл цивільних інфраструктурних об’єктів Укрзалізниці в Дніпрі та області.


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Теги: росія, Дніпро, залізниця
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