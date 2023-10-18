Від ракетного обстрілу на Дніпропетровщині загинула працівниця залізниці: ще 7 – поранені
Сьогодні, 12:15
Росія цілеспрямовано обстріляла залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Внаслідок цього поранено 7 залізничників під час виконання службових обов'язків.
Про це повідомили в «Укрзалізниці».
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"Із сумом повідомляємо, що загинула Оксана Стороженко, чергова по будинку локомотивних бригад. У неї залишились двоє синів 17 та 15 років. Висловлюємо щирі співчуття рідним Оксани та зобов'язуємося забезпечити фінансову та соціальну підтримку її дітям.
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Також надамо допомогу всім пораненим залізничникам та їхнім родинам. Наразі їхній стан стабільний, вони отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.
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Ми вдячні всім залізничникам, які продовжують виконувати свої професійні обов'язки, незважаючи на небезпеку, що чатує кожного дня", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що росія вночі, 19 квітня, здійснила цілеспрямований масований обстріл цивільних інфраструктурних об’єктів Укрзалізниці в Дніпрі та області.
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Про це повідомили в «Укрзалізниці».
⠀
"Із сумом повідомляємо, що загинула Оксана Стороженко, чергова по будинку локомотивних бригад. У неї залишились двоє синів 17 та 15 років. Висловлюємо щирі співчуття рідним Оксани та зобов'язуємося забезпечити фінансову та соціальну підтримку її дітям.
⠀
Також надамо допомогу всім пораненим залізничникам та їхнім родинам. Наразі їхній стан стабільний, вони отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.
⠀
Ми вдячні всім залізничникам, які продовжують виконувати свої професійні обов'язки, незважаючи на небезпеку, що чатує кожного дня", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що росія вночі, 19 квітня, здійснила цілеспрямований масований обстріл цивільних інфраструктурних об’єктів Укрзалізниці в Дніпрі та області.
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