На Волинь прибула місія «На щиті»

«на щиті» повернулися полеглі на війні Герої.



Скорботний кортеж зустрічали у Луцьку і Ковелі, інформує ВСН.



Нагадаємо, гуманітарна місія «На щиті» прибула до Луцька вранці 19 квітня. Маршрут проходив через вулицю Рівненську, Київський майдан, центр міста, вулицю Набережну, вулицю Ковельську – до бюро судово-медичної експертизи.



Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.





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