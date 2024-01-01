На Волинь прибула місія «На щиті»

На Волинь прибула місія «На щиті»
На Волинь сьогодні, 19 квітня, «на щиті» повернулися полеглі на війні Герої.

Скорботний кортеж зустрічали у Луцьку і Ковелі, інформує ВСН.

Нагадаємо, гуманітарна місія «На щиті» прибула до Луцька вранці 19 квітня. Маршрут проходив через вулицю Рівненську, Київський майдан, центр міста, вулицю Набережну, вулицю Ковельську – до бюро судово-медичної експертизи.

Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

На Волинь прибула місія «На щиті»

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Теги: загиблі, війна
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