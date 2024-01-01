На Волині краяни зустрічають «на щиті» Героя Василя Цапа

У Камінь-Каширському районі на Волині сьогодні, 19 квітня, зустрічають мужнього Захисника –із села Осівці, який зз російським агресором.Про це у фейсбуці повідомила Камінь-Каширська міськрада.Скорботний кортеж уже виїхав із Ковеля.«Просимо всіх людей вийти на вулиці населених пунктів та зустріти воїна з квітами, патріотичною символікою і живим коридором Слави. Віддати честь і шану молодому солдату, який поклав своє життя заради нас і нашої України. Дякуємо тобі, Герою, за відданість, наш спокій і можливість зустрічати мирні ранки», - зазначили у міськраді.Маршрут руху траурного кортежу: с.Підцир'я—вул.Ковельська—центр міста—вул.Шевченка—с.Грудки—с.Осівці.