На Волині краяни зустрічають «на щиті» Героя Василя Цапа
Сьогодні, 11:11
У Камінь-Каширському районі на Волині сьогодні, 19 квітня, зустрічають мужнього Захисника – Цапа Василя Сергійовича із села Осівці, який загинув у війні з російським агресором.
Про це у фейсбуці повідомила Камінь-Каширська міськрада.
Скорботний кортеж уже виїхав із Ковеля.
«Просимо всіх людей вийти на вулиці населених пунктів та зустріти воїна з квітами, патріотичною символікою і живим коридором Слави. Віддати честь і шану молодому солдату, який поклав своє життя заради нас і нашої України. Дякуємо тобі, Герою, за відданість, наш спокій і можливість зустрічати мирні ранки», - зазначили у міськраді.
Маршрут руху траурного кортежу: с.Підцир'я—вул.Ковельська—центр міста—вул.Шевченка—с.Грудки—с.Осівці.
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Про це у фейсбуці повідомила Камінь-Каширська міськрада.
Скорботний кортеж уже виїхав із Ковеля.
«Просимо всіх людей вийти на вулиці населених пунктів та зустріти воїна з квітами, патріотичною символікою і живим коридором Слави. Віддати честь і шану молодому солдату, який поклав своє життя заради нас і нашої України. Дякуємо тобі, Герою, за відданість, наш спокій і можливість зустрічати мирні ранки», - зазначили у міськраді.
Маршрут руху траурного кортежу: с.Підцир'я—вул.Ковельська—центр міста—вул.Шевченка—с.Грудки—с.Осівці.
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