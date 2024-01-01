Підтвердили загибель на війні волинянина, який пів року вважався зниклим безвісти

Підтвердили загибель на війні волинянина, який пів року вважався зниклим безвісти
У Камінь-Каширській громаді знову скорбота – сповістили про загибель Героя Василя Цапа із села Осівці.

Про це у фейсбуці повідомила Камінь-Каширська міськрада.

«Страшна війна продовжує сіяти непоправне горе по всій Україні. Тисячі найкращих синів держави полягли в бою з окупантами», - зазначили у міськраді.

Стало відомо про загибель ще одного нашого вірного Захисника, хороброго Героя із села Осівці – Цапа Василя Сергійовича, 1998 року народження.

Місяці очікувань обірвала чорна звістка про підтвердження загибелі воїна. Життя бійця трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання в Донецькій області, 7 вересня 2023 року.

«Глибокий біль огортає серця всіх людей, які любили, цінували, але, на жаль, втратили дорогу людину. Камінь-Каширська міська рада сердечно співчуває родині полеглого бійця. Нехай Господь допоможе прийняти страшну втрату. Сил, витримки вам і терпіння. Завжди пам'ятаємо подвиги Героя, який віддав за Україну життя. Низький уклін, світла і вічна пам'ять!» - йдеться у повідомленні.

Деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого воїна на батьківщину повідомлять додатково.


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Теги: загиблі, війна
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