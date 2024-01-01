На Волині поховали Героя Михайла Тимчишина

На Волині поховали Героя Михайла Тимчишина
У Мар'янівській громаді на Волині краяни віддали останню шану 46-річному Герою Михайлу Тимчишину.

Про це повідомляє ВСН.

Чин похорону відбувся 17 квітня 2024 року у Храмі святих апостолів Петра та Павла смт Мар'янівка. Фото з прощання опублікував священник Андрій Сидор.
На Волині поховали Героя Михайла Тимчишина

Нагадаємо, серце захисника перестало битись 16 квітня 2024 року. Михайло Тимчишин 25.09.1977 року народження був жителем села Цегів.
На Волині поховали Героя Михайла Тимчишина

Герой був призваний 14 лютого 2023 року та захищав нашу Батьківщину до січня 2024 року
На Волині поховали Героя Михайла Тимчишина

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Теги: загиблі, війна
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