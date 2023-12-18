Вперше у Луцьку – екскурсія для школярів у ресторанно-готельний світ Mojo

Вперше у Луцьку – екскурсія для школярів у ресторанно-готельний світ Mojo
У «Mojo Hall» влаштовують цікаву та пізнавальну екскурсію для маленьких лучан. Діти зможуть відвідати усі шість поверхів відомого у місті готельно-ресторанного комплексу та познайомитися з професіями людей, які працюють там.

Власник закладу, відомий ресторатор Роман Хорзов обіцяє привідкрити школярам залаштунки роботи закладу та поділитися секретами його роботи.

Учасники матимуть можливість відвідати сімейний ресторан, де печуть справжню неаполітанську піцу на дровах, потрапити на саму кухню та познайомляться з її кухарями.

Також дітям покажуть спортивну залу з безліччю тренажерів та розкажуть про роботу тренерів. А ще малеча завітає у готель, де матиме змогу дізнатися більше про готельну справу та піднятися на найвищий ресторан на даху, звідки відкривається вигляд на усе Старе місто та Луцький замок.

Ну а «вишенькою на торті» стане похід у справжню казку для дітей – студію подарунків «Like Box», де створюють щастя в чарівних коробочках. Наприкінці заходу для школярів проведуть майстер-клас з приготування улюбленої піци або суші на вибір.

«А ще ми весело проведемо час та досхочу награємося у дитячій розважальній зоні «Mojo kids» з лабіринтом, гірками та батутом. А вкінці вручимо вам подарунки – Mojo-money, які можна буде використати для розрахунку за страви в нашому меню», – зазначив Роман Хорзов, звертаючись до малечі.

Тривалість дійства – 2-2,5 години.
Вартість – 400 гривень за особу.
Вперше у Луцьку – екскурсія для школярів у ресторанно-готельний світ Mojo

Вперше у Луцьку – екскурсія для школярів у ресторанно-готельний світ Mojo

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Теги: Mojo Hall, Роман Хорзов, Діти, Екскурсія
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