ГУР поділився результатами бавовни у Джанкої

учорашньої «бавовни» у Джанкої.



Про це ГУР повідомив у телеграмі.



ГУР МО України інформує, що 17 квітня 2024 року внаслідок успішної операції Збройних Сил України на військовому аеродромі міста Джанкой у тимчасово окупованому Криму знищено або критично пошкоджено:



● 4 пускові установки ЗРК С-400;

● 3 радіолокаційні станції;

● пункт управління засобами ППО;

● апаратура спостереження за повітряним простором «Фундамент-М».



Кількість уражених або знищених об’єктів авіації ворога та чисельність втрат серед особового складу російської окупаційної армії уточнюється.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головне управління розмідки Міноборони опублікувало перелік знищених цілей ворога унаслідокПро це ГУР повідомив у телеграмі.ГУР МО України інформує, що 17 квітня 2024 року внаслідок успішної операції Збройних Сил України на військовому аеродромі міста Джанкой у тимчасово окупованому Криму знищено або критично пошкоджено:● 4 пускові установки ЗРК С-400;● 3 радіолокаційні станції;● пункт управління засобами ППО;● апаратура спостереження за повітряним простором «Фундамент-М».Кількість уражених або знищених об’єктів авіації ворога та чисельність втрат серед особового складу російської окупаційної армії уточнюється.

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