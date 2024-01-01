ГУР поділився результатами бавовни у Джанкої

ГУР поділився результатами бавовни у Джанкої
Головне управління розмідки Міноборони опублікувало перелік знищених цілей ворога унаслідок учорашньої «бавовни» у Джанкої.

Про це ГУР повідомив у телеграмі.

ГУР МО України інформує, що 17 квітня 2024 року внаслідок успішної операції Збройних Сил України на військовому аеродромі міста Джанкой у тимчасово окупованому Криму знищено або критично пошкоджено:

● 4 пускові установки ЗРК С-400;
● 3 радіолокаційні станції;
● пункт управління засобами ППО;
● апаратура спостереження за повітряним простором «Фундамент-М».

Кількість уражених або знищених об’єктів авіації ворога та чисельність втрат серед особового складу російської окупаційної армії уточнюється.

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Теги: ГУР, Україна
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