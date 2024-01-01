У Джанкої загорівся військовий аеродром після вибухів, — ЗМІ





Про це пишуть місцеві медіа та Telegram-канали, зокрема SHOT та Astra, повідомляє



Як розповіли місцеві жителі, одразу кілька гучних вибухів було чутно близько 4:00. Після цього в районі місцевого аеродрому почалася пожежа.



«Крымский ветер» пише, що є приліт по аеродрому. Вибухи, за даними Telegram-каналу, почалися до оголошення тривоги у військовій частині.



Моніторингова група «Крымского ветра» показала супутникові знімки, як стверджується, за 3:41. Супутник зафіксував шість місць займання на військовому аеродромі в Джанкої та поряд із ним. Там базувалися не лише ударні гелікоптери, а й пускові установки С-300/С-400.



За даними «Радіо Свобода», на аеродромі «Джанкой» у Криму дислокується 39 гелікоптерний полк 27 змішаної авіаційної дивізії 4 командування військово-повітряних сил рф та ППО Південного військового округу, а також три авіаційні ескадрильї.



Офіційно в росії поки що не коментували пожежу. Українська влада та військові також наразі не реагували.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Джанкой, що на півночі тимчасово окупованого Криму, у ніч проти 17 квітня пролунала низка вибухів. Згодом стало відомо про пожежу на військовому аеродромі.Про це пишуть місцеві медіа та Telegram-канали, зокрема SHOT та Astra, повідомляє Громадське Як розповіли місцеві жителі, одразу кілька гучних вибухів було чутно близько 4:00. Після цього в районі місцевого аеродрому почалася пожежа.«Крымский ветер» пише, що є приліт по аеродрому. Вибухи, за даними Telegram-каналу, почалися до оголошення тривоги у військовій частині.Моніторингова група «Крымского ветра» показала супутникові знімки, як стверджується, за 3:41. Супутник зафіксував шість місць займання на військовому аеродромі в Джанкої та поряд із ним. Там базувалися не лише ударні гелікоптери, а й пускові установки С-300/С-400.За даними «Радіо Свобода», на аеродромі «Джанкой» у Криму дислокується 39 гелікоптерний полк 27 змішаної авіаційної дивізії 4 командування військово-повітряних сил рф та ППО Південного військового округу, а також три авіаційні ескадрильї.Офіційно в росії поки що не коментували пожежу. Українська влада та військові також наразі не реагували.

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