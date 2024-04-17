У Німеччині знайшли 161 викрадену росією українську дитину, – Нацполіція

Іван Вигівський під час зустрічі в Берліні з президентом Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини Гольгером Мюнхом повідомив, що у співпраці з німецькими колегами українським правоохоронцям вдалося встановити на території ФРН 161 викрадену росією українську дитину.



Про це пише



"Завдяки нашій співпраці з правоохоронними органами ФРН за напрямом документування воєнних злочинів російської федерації, а саме депортації та примусового переміщення українських дітей, встановлено місцезнаходження в Німеччині 161 української дитини, які розшукувались як примусово переміщені на тимчасово окуповані території або депортовані до рф та Білорусі", - йдеться в повідомленні.



Він також зазначив, що Київ розраховує на допомогу партнерів у притягненні російських воєнних злочинців до відповідальності як в українських судах, так і в судах інших країн, а військово-політичне керівництво – у Міжнародному кримінальному суді та спеціальних трибуналах.



"Ми зацікавлені у спільних діях з нашими німецькими партнерами як на двосторонній основі, так і під егідою Європолу", — сказав голова Нацполіції.



На зустрічі також сторони обговорили підтримку з боку європейських партнерів у питанні внесення до Шенгенської інформаційної системи (SIS) відомостей щодо російських воєнних злочинців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова Національної поліціїпід час зустрічі в Берліні з президентом Федерального відомства кримінальної поліції Німеччиниповідомив, що у співпраці з німецькими колегами українським правоохоронцям вдалося встановити на території ФРН 161 викрадену росією українську дитину.Про це пише Українська правда "Завдяки нашій співпраці з правоохоронними органами ФРН за напрямом документування воєнних злочинів російської федерації, а саме депортації та примусового переміщення українських дітей, встановлено місцезнаходження в Німеччині 161 української дитини, які розшукувались як примусово переміщені на тимчасово окуповані території або депортовані до рф та Білорусі", - йдеться в повідомленні.Він також зазначив, що Київ розраховує на допомогу партнерів у притягненні російських воєнних злочинців до відповідальності як в українських судах, так і в судах інших країн, а військово-політичне керівництво – у Міжнародному кримінальному суді та спеціальних трибуналах."Ми зацікавлені у спільних діях з нашими німецькими партнерами як на двосторонній основі, так і під егідою Європолу", — сказав голова Нацполіції.На зустрічі також сторони обговорили підтримку з боку європейських партнерів у питанні внесення до Шенгенської інформаційної системи (SIS) відомостей щодо російських воєнних злочинців.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію