У Німеччині знайшли 161 викрадену росією українську дитину, – Нацполіція
Сьогодні, 09:38
Голова Національної поліції Іван Вигівський під час зустрічі в Берліні з президентом Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини Гольгером Мюнхом повідомив, що у співпраці з німецькими колегами українським правоохоронцям вдалося встановити на території ФРН 161 викрадену росією українську дитину.
Про це пише Українська правда.
"Завдяки нашій співпраці з правоохоронними органами ФРН за напрямом документування воєнних злочинів російської федерації, а саме депортації та примусового переміщення українських дітей, встановлено місцезнаходження в Німеччині 161 української дитини, які розшукувались як примусово переміщені на тимчасово окуповані території або депортовані до рф та Білорусі", - йдеться в повідомленні.
Він також зазначив, що Київ розраховує на допомогу партнерів у притягненні російських воєнних злочинців до відповідальності як в українських судах, так і в судах інших країн, а військово-політичне керівництво – у Міжнародному кримінальному суді та спеціальних трибуналах.
"Ми зацікавлені у спільних діях з нашими німецькими партнерами як на двосторонній основі, так і під егідою Європолу", — сказав голова Нацполіції.
На зустрічі також сторони обговорили підтримку з боку європейських партнерів у питанні внесення до Шенгенської інформаційної системи (SIS) відомостей щодо російських воєнних злочинців.
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Про це пише Українська правда.
"Завдяки нашій співпраці з правоохоронними органами ФРН за напрямом документування воєнних злочинів російської федерації, а саме депортації та примусового переміщення українських дітей, встановлено місцезнаходження в Німеччині 161 української дитини, які розшукувались як примусово переміщені на тимчасово окуповані території або депортовані до рф та Білорусі", - йдеться в повідомленні.
Він також зазначив, що Київ розраховує на допомогу партнерів у притягненні російських воєнних злочинців до відповідальності як в українських судах, так і в судах інших країн, а військово-політичне керівництво – у Міжнародному кримінальному суді та спеціальних трибуналах.
"Ми зацікавлені у спільних діях з нашими німецькими партнерами як на двосторонній основі, так і під егідою Європолу", — сказав голова Нацполіції.
На зустрічі також сторони обговорили підтримку з боку європейських партнерів у питанні внесення до Шенгенської інформаційної системи (SIS) відомостей щодо російських воєнних злочинців.
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