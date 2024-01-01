ЗСУ ліквідували 710 окупантів протягом доби

ЗСУ ліквідували 710 окупантів протягом доби
Росія втратила від початку повномасштабного вторгнення близько 456 050 вояк.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.04.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 456050 (+710) осіб,

танків ‒ 7193 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 13827 (+18) од,

артилерійських систем – 11624 (+15) од,

РСЗВ – 1046 (+0) од,

засоби ППО ‒ 760 (+1) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9279 (+2),

крилаті ракети ‒ 2093 (+1),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 15587 (+24) од,

спеціальна техніка ‒ 1910 (+2).

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Теги: Україна, росія, війна
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