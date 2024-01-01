ЗСУ ліквідували 710 окупантів протягом доби





Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.04.24 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 456050 (+710) осіб,



танків ‒ 7193 (+4) од,



бойових броньованих машин ‒ 13827 (+18) од,



артилерійських систем – 11624 (+15) од,



РСЗВ – 1046 (+0) од,



засоби ППО ‒ 760 (+1) од,



літаків – 347 (+0) од,



гелікоптерів – 325 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9279 (+2),



крилаті ракети ‒ 2093 (+1),



кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,



підводні човни ‒ 1 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 15587 (+24) од,



спеціальна техніка ‒ 1910 (+2).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія втратила від початку повномасштабного вторгнення близько 456 050 вояк.Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.особового складу ‒ близько 456050 (+710) осіб,танків ‒ 7193 (+4) од,бойових броньованих машин ‒ 13827 (+18) од,артилерійських систем – 11624 (+15) од,РСЗВ – 1046 (+0) од,засоби ППО ‒ 760 (+1) од,літаків – 347 (+0) од,гелікоптерів – 325 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9279 (+2),крилаті ракети ‒ 2093 (+1),кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,підводні човни ‒ 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 15587 (+24) од,спеціальна техніка ‒ 1910 (+2).

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