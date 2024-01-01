ЗСУ ліквідували 710 окупантів протягом доби
Сьогодні, 09:56
Росія втратила від початку повномасштабного вторгнення близько 456 050 вояк.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.04.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 456050 (+710) осіб,
танків ‒ 7193 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 13827 (+18) од,
артилерійських систем – 11624 (+15) од,
РСЗВ – 1046 (+0) од,
засоби ППО ‒ 760 (+1) од,
літаків – 347 (+0) од,
гелікоптерів – 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9279 (+2),
крилаті ракети ‒ 2093 (+1),
кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
підводні човни ‒ 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 15587 (+24) од,
спеціальна техніка ‒ 1910 (+2).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.04.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 456050 (+710) осіб,
танків ‒ 7193 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 13827 (+18) од,
артилерійських систем – 11624 (+15) од,
РСЗВ – 1046 (+0) од,
засоби ППО ‒ 760 (+1) од,
літаків – 347 (+0) од,
гелікоптерів – 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9279 (+2),
крилаті ракети ‒ 2093 (+1),
кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
підводні човни ‒ 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 15587 (+24) од,
спеціальна техніка ‒ 1910 (+2).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
ЗСУ ліквідували 710 окупантів протягом доби
Сьогодні, 09:56
У Джанкої загорівся військовий аеродром після вибухів, — ЗМІ
Сьогодні, 09:15