По Чернігову росія завдала три ракетні удари: є загиблі та поранені
Сьогодні, 10:03
Зранку 17 квітня росія завдала ракетного удару по Чернігові: є загиблі та поранені.
Про це повідомив керівник ОВА В'ячеслав Чаус.
"Ворог завдав трьох ракетних ударів майже по центру міста. Є загиблі цивільні, є багато поранених. Зараз працюють рятувальники, медики. Надається вся необхідна допомога. Створений штаб, буде надаватися вся необхідна допомога.
Вся детальна інформація згодом.
Росія – терорист! Терористи мають бути знищені!" - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив керівник ОВА В'ячеслав Чаус.
"Ворог завдав трьох ракетних ударів майже по центру міста. Є загиблі цивільні, є багато поранених. Зараз працюють рятувальники, медики. Надається вся необхідна допомога. Створений штаб, буде надаватися вся необхідна допомога.
Вся детальна інформація згодом.
Росія – терорист! Терористи мають бути знищені!" - йдеться в повідомленні.
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