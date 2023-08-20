По Чернігову росія завдала три ракетні удари: є загиблі та поранені

По Чернігову росія завдала три ракетні удари: є загиблі та поранені
Зранку 17 квітня росія завдала ракетного удару по Чернігові: є загиблі та поранені.

Про це повідомив керівник ОВА В'ячеслав Чаус.

"Ворог завдав трьох ракетних ударів майже по центру міста. Є загиблі цивільні, є багато поранених. Зараз працюють рятувальники, медики. Надається вся необхідна допомога. Створений штаб, буде надаватися вся необхідна допомога.

Вся детальна інформація згодом.

Росія – терорист! Терористи мають бути знищені!" - йдеться в повідомленні.

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Теги: Україна, росія, війна, Чернігів
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