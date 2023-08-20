По Чернігову росія завдала три ракетні удари: є загиблі та поранені





Про це В'ячеслав Чаус.



"Ворог завдав трьох ракетних ударів майже по центру міста. Є загиблі цивільні, є багато поранених. Зараз працюють рятувальники, медики. Надається вся необхідна допомога. Створений штаб, буде надаватися вся необхідна допомога.



Вся детальна інформація згодом.



Росія – терорист! Терористи мають бути знищені!" - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зранку 17 квітня росія завдала ракетного удару по Чернігові: є загиблі та поранені.Про це повідомив керівник ОВА"Ворог завдав трьох ракетних ударів майже по центру міста. Є загиблі цивільні, є багато поранених. Зараз працюють рятувальники, медики. Надається вся необхідна допомога. Створений штаб, буде надаватися вся необхідна допомога.Вся детальна інформація згодом.Росія – терорист! Терористи мають бути знищені!" - йдеться в повідомленні.

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