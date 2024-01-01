Удар по Чернігову: відомо про 8 загиблих і 18 поранених
Сьогодні, 11:08
Унаслідок сьогоднішнього ракетного обстрілу російськими загарбниками Чернігова постійно зростає кількість загиблих і поранених.
Про це у телеграмі повідомив виконувач обов’язків Чернігівського міського голови Олександр Ломако.
«Станом на 10:40 вже 8 загиблих та 18 постраждалих внаслідок ракетних ударів рф по Чернігову. Пошуково-рятувальна операція триває», - зазначив він.
17 квітня російські війська завдали трьох ракетних ударів по Чернігову. Ракети вразили об'єкти цивільної та соціальної інфраструктури майже в центрі міста. Медичні працівники працюють в режимі надзвичайної ситуації, надаючи допомогу постраждалим.
В районі обстрілу в цілях безпеки тимчасово відключені електро-, газо- та водопостачання.
Крім того, Чернігівський обласний центр крові закликає здати кров, через її нестачу внаслідок масованого обстрілу міста.
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Про це у телеграмі повідомив виконувач обов’язків Чернігівського міського голови Олександр Ломако.
«Станом на 10:40 вже 8 загиблих та 18 постраждалих внаслідок ракетних ударів рф по Чернігову. Пошуково-рятувальна операція триває», - зазначив він.
17 квітня російські війська завдали трьох ракетних ударів по Чернігову. Ракети вразили об'єкти цивільної та соціальної інфраструктури майже в центрі міста. Медичні працівники працюють в режимі надзвичайної ситуації, надаючи допомогу постраждалим.
В районі обстрілу в цілях безпеки тимчасово відключені електро-, газо- та водопостачання.
Крім того, Чернігівський обласний центр крові закликає здати кров, через її нестачу внаслідок масованого обстрілу міста.
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