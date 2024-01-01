Росія намагається змусити українців виїхати з Харкова, – Bloomberg

Росія намагається змусити українців виїхати з Харкова, – Bloomberg
Посилення росією атак на Харків є способом примусити місцевих жителів до евакуації, бо наразі Москва не має достатньо сил для наступу на місто з метою його захоплення.

Як передає Укрінформ, про це пише Bloomberg.

«Українські та західні офіційні особи розглядають посилення росією обстрілів другого за величиною міста України як спосіб примусити до евакуації цивільних осіб», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, нещодавно росіяни намагалися розповсюдити дезінформацію про «евакуацію мешканців Харкова через можливе оточення міста», метою якої було поширення паніки в місті.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що майже вся місцева генерація електроенергії була знищена під час російських ударів, через що «зима буде для нас викликом».

За словами джерел Bloomberg, адміністрація президента США Джо Байдена обговорювала, як допомогти Харкову з енергетикою.

При цьому майже ніхто не прогнозує, що російські війська зможуть захопити місто найближчим часом. Чиновники в оточенні Президента Володимира Зеленського вважають, що РФ не має достатньо ресурсів для проведення серйозного наступу, через що намагається створити відчуття паніки.

Американські та інші західні офіційні особи погоджуються з тим, що рф не має можливості атакувати Харків без значного поповнення своїх військ, пише видання.

Разом з тим рф має на меті мобілізувати щонайменше 250 000 росіян у 2024 році. На думку західних чиновників, метою російського лідера володимира путіна залишається повне захоплення України.

«Україна неодноразово закликала західних союзників прискорити доставку артилерійських снарядів, систем протиповітряної оборони та супутніх боєприпасів», - зазначають у Bloomberg.

Нагадаємо, що сьогодні, 17 квітня, по Чернігову росія завдала три ракетні удари: є загиблі та поранені.


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Теги: Росія, Україна, війна
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