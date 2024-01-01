Боєць із Волині отримав нагороду міністра оборони

Валентина Гонтара, який воював у лавах 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, нагородили відзнакою міністра оборони.



Про це у фейсбуці повідомила Смідинська громада.



Відзнакою міністра оборони України нагороджено жителя Смідина Гонтара Валентина Ярославовича, демобілізованого бійця 14 бригади.







Медаль «За поранення» – відомча відзнака Міністерства оборони України, якою нагороджуються військовослужбовці ЗСУ, які отримали поранення під час захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України.







«Дякуємо Валентину за проявлену мужність і героїзм у знищенні ворога!» - йдеться у повідомленні.



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