Боєць із Волині отримав нагороду міністра оборони
Сьогодні, 12:08
Жителя волинського села Смідин Валентина Гонтара, який воював у лавах 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, нагородили відзнакою міністра оборони.
Про це у фейсбуці повідомила Смідинська громада.
Відзнакою міністра оборони України нагороджено жителя Смідина Гонтара Валентина Ярославовича, демобілізованого бійця 14 бригади.
Медаль «За поранення» – відомча відзнака Міністерства оборони України, якою нагороджуються військовослужбовці ЗСУ, які отримали поранення під час захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України.
«Дякуємо Валентину за проявлену мужність і героїзм у знищенні ворога!» - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці повідомила Смідинська громада.
Відзнакою міністра оборони України нагороджено жителя Смідина Гонтара Валентина Ярославовича, демобілізованого бійця 14 бригади.
Медаль «За поранення» – відомча відзнака Міністерства оборони України, якою нагороджуються військовослужбовці ЗСУ, які отримали поранення під час захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України.
«Дякуємо Валентину за проявлену мужність і героїзм у знищенні ворога!» - йдеться у повідомленні.
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