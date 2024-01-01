Боєць із Волині отримав нагороду міністра оборони

Боєць із Волині отримав нагороду міністра оборони
Жителя волинського села Смідин Валентина Гонтара, який воював у лавах 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, нагородили відзнакою міністра оборони.

Про це у фейсбуці повідомила Смідинська громада.

Відзнакою міністра оборони України нагороджено жителя Смідина Гонтара Валентина Ярославовича, демобілізованого бійця 14 бригади.

Боєць із Волині отримав нагороду міністра оборони


Медаль «За поранення» – відомча відзнака Міністерства оборони України, якою нагороджуються військовослужбовці ЗСУ, які отримали поранення під час захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України.

Боєць із Волині отримав нагороду міністра оборони


«Дякуємо Валентину за проявлену мужність і героїзм у знищенні ворога!» - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: нагорода, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині 22-річний закладчик отримав 7 років ув'язнення
Сьогодні, 13:00
Оперний співак заробив кримінал через пропаганду війни, - Офіс генпрокурора
Сьогодні, 12:27
Боєць із Волині отримав нагороду міністра оборони
Сьогодні, 12:08
Росія намагається змусити українців виїхати з Харкова, – Bloomberg
Сьогодні, 11:46
Удар по Чернігову: відомо про 8 загиблих і 18 поранених
Сьогодні, 11:08
Схожі новини
На Волині родичі трьох Героїв отримали їхні посмертні нагороди. ФОТО На Волині родичі трьох Героїв отримали їхні посмертні нагороди. ФОТО
10 квітень, 02:17
Посмертну нагороду воїна з Волині отримала сестра Посмертну нагороду воїна з Волині отримала сестра
05 квітень, 14:31
Герой із Волині посмертно отримав нагороду від президента Герой із Волині посмертно отримав нагороду від президента
04 квітень, 15:07
Родині загиблого Героя з Волині вручили його «Золотий хрест» від Залужного Родині загиблого Героя з Волині вручили його «Золотий хрест» від Залужного
03 квітень, 22:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині 22-річний закладчик отримав 7 років ув'язнення
Сьогодні, 13:00
 0
Оперний співак заробив кримінал через пропаганду війни, - Офіс генпрокурора
Сьогодні, 12:27
 0
Боєць із Волині отримав нагороду міністра оборони
Сьогодні, 12:08
 0
Росія намагається змусити українців виїхати з Харкова, – Bloomberg
Сьогодні, 11:46
 0
Спомин про Героя. За волинянином плакала вся округа
Сьогодні, 11:30
 0
Медіа
відео
1/8