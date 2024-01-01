Оперний співак заробив кримінал через пропаганду війни, - Офіс генпрокурора

Російському оперному співакові родом з України, якийповідомлено про підозру.Про це в телеграмі інформує Офіс генпрокурора.За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомлено про підозру російському оперному співакові – громадянину рф, який народився в Україні.Йому інкриміновано публічні заклики до зміни державних меж та устрою України, поєднані з розпалюванням національної ворожнечі, а також публічні заклики до агресивної війни (ч. 2 ст. 110, ст. 436 КК України).За даними слідства, підозрюваний як публічна особа відкрито підтримав так звану «спеціальну військову операцію» проти України, що розпочалася 24 лютого 2022 року.Із використанням медійних ресурсів він пропагував російську ідеологію на численну аудиторію.У березні 2022 року оперний співак взяв участь у концерті-мітингу в москві на честь річниці анексії росією території АР Крим. У прямому етері він проголосив промову на підтримку президента рф і ведення агресивної війни проти України.Досудове розслідування – Управління СБУ у Вінницькій області.