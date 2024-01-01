У Чернігові – вже пів сотні постраждалих: моторошні фото наслідків удару

У Чернігові – вже пів сотні постраждалих: моторошні фото наслідків удару
Унаслідок сьогоднішніх трьох ракетних ударів по середмістю Чернігова загинули 13 людей, ще 60 – постраждалих.

Про це у телеграмі повідомляє МВС.

У місті Чернігів триває рятувальна операція. Три ракетні удари по центру міста. Зруйнована восьмиповерхова будівля, пошкоджені чотири багатоповерхівки, лікарня, заклад вищої освіти, десятки авто.
У Чернігові – вже пів сотні постраждалих: моторошні фото наслідків удару

За даними поліції, вже відомо про 13 загиблих та понад 60 травмованих у Чернігові. Серед потерпілих - двоє дітей.
У Чернігові – вже пів сотні постраждалих: моторошні фото наслідків удару

Постраждалим надається необхідна допомога. Поліцейські здійснюють поквартирний обхід пошкоджених будинків, допомагають пораненим. Продовжують працювати психологи.
У Чернігові – вже пів сотні постраждалих: моторошні фото наслідків удару

Співробітники органів та підрозділів системи МВС у Чернігівській області організували здачу крові для потреб травмованих.
У Чернігові – вже пів сотні постраждалих: моторошні фото наслідків удару
У Чернігові – вже пів сотні постраждалих: моторошні фото наслідків удару

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Теги: ракетна атака, росія
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