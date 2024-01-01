У Чернігові – вже пів сотні постраждалих: моторошні фото наслідків удару

сьогоднішніх трьох ракетних ударів по середмістю Чернігова загинули 13 людей, ще 60 – постраждалих.



Про це у телеграмі повідомляє МВС.



У місті Чернігів триває рятувальна операція. Три ракетні удари по центру міста. Зруйнована восьмиповерхова будівля, пошкоджені чотири багатоповерхівки, лікарня, заклад вищої освіти, десятки авто.



За даними поліції, вже відомо про 13 загиблих та понад 60 травмованих у Чернігові. Серед потерпілих - двоє дітей.



Постраждалим надається необхідна допомога. Поліцейські здійснюють поквартирний обхід пошкоджених будинків, допомагають пораненим. Продовжують працювати психологи.



Співробітники органів та підрозділів системи МВС у Чернігівській області організували здачу крові для потреб травмованих.



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