У Луцьку – пожежа у багатоповерхівці

У Луцьку – пожежа у багатоповерхівці
У Луцьку на вулиці Олени Пчілки в квартирі багатоповерхівки сьогодні, 17 квітня, трапилася пожежа.

Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС.

Сьогодні о 10:20 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про дим з під'їзду багатоповерхового житлового будинку на вулиці Олени Пчілки у Луцьку.

На місце події прибув черговий підрозділ 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини з обласного центру. По приїзду фахівці ДСНС встановили, що пожежа трапилася в квартирі на першому поверсі. Рятувальники в складі ланки ГДЗС в апаратах на стисненому повітрі за допомогою водяного ствола приборкали займання та запобігли подальшому розповсюдженню вогню.
У Луцьку – пожежа у багатоповерхівці

Загорання ліквідували о 10:38.
У Луцьку – пожежа у багатоповерхівці

Потерпілих немає. Причина події - встановлюється.

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Теги: пожежа, Волинь
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