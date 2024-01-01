У Луцьку – пожежа у багатоповерхівці
Сьогодні, 13:17
У Луцьку на вулиці Олени Пчілки в квартирі багатоповерхівки сьогодні, 17 квітня, трапилася пожежа.
Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС.
Сьогодні о 10:20 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про дим з під'їзду багатоповерхового житлового будинку на вулиці Олени Пчілки у Луцьку.
На місце події прибув черговий підрозділ 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини з обласного центру. По приїзду фахівці ДСНС встановили, що пожежа трапилася в квартирі на першому поверсі. Рятувальники в складі ланки ГДЗС в апаратах на стисненому повітрі за допомогою водяного ствола приборкали займання та запобігли подальшому розповсюдженню вогню.
Загорання ліквідували о 10:38.
Потерпілих немає. Причина події - встановлюється.
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Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС.
Сьогодні о 10:20 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про дим з під'їзду багатоповерхового житлового будинку на вулиці Олени Пчілки у Луцьку.
На місце події прибув черговий підрозділ 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини з обласного центру. По приїзду фахівці ДСНС встановили, що пожежа трапилася в квартирі на першому поверсі. Рятувальники в складі ланки ГДЗС в апаратах на стисненому повітрі за допомогою водяного ствола приборкали займання та запобігли подальшому розповсюдженню вогню.
Загорання ліквідували о 10:38.
Потерпілих немає. Причина події - встановлюється.
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