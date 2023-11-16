Вбив цивільного і закопав у лісі на Київщині: загарбник отримав 12 років тюрми

За матеріалами СБУ тюремний строк отримав рашист, який розстріляв мешканця Київщини під часПро це у телеграмі повідомляє СБУ.Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один російський окупант, який причетний до вбивств цивільного населення під час боїв за Київ.Мова йде про– 29-річного контрактника із 331-го парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії збройних сил росії.Під час боїв за Київ він разом з іншими рашистами розстріляв цивільне авто поблизу Бучі, внаслідок чого загинув водій. Щоб приховати злочин, окупанти закопали тіло вбитого чоловіка у лісі.Українські захисники взяли Гукасяна у полон під час запеклих боїв на Херсонському напрямку у серпні 2022 року.Як встановило розслідування, зловмисник був у складі окупаційного угруповання росії, яке з перших днів брало участь у повномасштабному вторгненні рф.Перебуваючи на території Київщини, він разом зі спільниками обстрілював та грабував помешкання місцевих жителів. А потім награбоване майно відправляв до рф.За матеріалами СБУ Гукасяна визнано винним за ч. 2 ст. 28 та чч.1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством за попередньою змовою групою осіб).Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив рашисту 12 років тюрми.Розслідування проводили слідчі Головного слідчого управління СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.