У Львові провели унікальну операцію, за яку не бралися британські лікарі
Сьогодні, 14:45
Львівські нейрохірурги прооперували маленьку пацієнтку з Північної Ірландії — для цього її родина подолала майже 3 000 км.
Про це у фейсбуці
У 4-річної Рейчел діагностували епілепсію, що затримувала розвиток дитини й провокувала важкі напади.
Британські хірурги порадили родині звернутися до українських лікарів.
Складна операція тривала 7 годин і пройшла успішно.
Судоми повністю відсутні й більше не затримують розвитку дитини, а маленька Рейчел повернулася додому.
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Про це у фейсбуці
У 4-річної Рейчел діагностували епілепсію, що затримувала розвиток дитини й провокувала важкі напади.
Британські хірурги порадили родині звернутися до українських лікарів.
Складна операція тривала 7 годин і пройшла успішно.
Судоми повністю відсутні й більше не затримують розвитку дитини, а маленька Рейчел повернулася додому.
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