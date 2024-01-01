У Львові провели унікальну операцію, за яку не бралися британські лікарі





Про це у фейсбуці



У 4-річної Рейчел діагностували епілепсію, що затримувала розвиток дитини й провокувала важкі напади.



Британські хірурги порадили родині звернутися до українських лікарів.



Складна операція тривала 7 годин і пройшла успішно.



Судоми повністю відсутні й більше не затримують розвитку дитини, а маленька Рейчел повернулася додому.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Львівські нейрохірурги прооперували маленьку пацієнтку з Північної Ірландії — для цього її родина подолала майже 3 000 км.Про це у фейсбуціУ 4-річноїдіагностували епілепсію, що затримувала розвиток дитини й провокувала важкі напади.Британські хірурги порадили родині звернутися до українських лікарів.тривала 7 годин і пройшла успішно.Судоми повністю відсутні й більше не затримують розвитку дитини, а маленька Рейчел повернулася додому.

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