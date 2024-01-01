У Львові провели унікальну операцію, за яку не бралися британські лікарі

У Львові провели унікальну операцію, за яку не бралися британські лікарі
Львівські нейрохірурги прооперували маленьку пацієнтку з Північної Ірландії — для цього її родина подолала майже 3 000 км.

Про це у фейсбуці

У 4-річної Рейчел діагностували епілепсію, що затримувала розвиток дитини й провокувала важкі напади.

Британські хірурги порадили родині звернутися до українських лікарів.
У Львові провели унікальну операцію, за яку не бралися британські лікарі

Складна операція тривала 7 годин і пройшла успішно.
У Львові провели унікальну операцію, за яку не бралися британські лікарі

Судоми повністю відсутні й більше не затримують розвитку дитини, а маленька Рейчел повернулася додому.
У Львові провели унікальну операцію, за яку не бралися британські лікарі

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: лікарі, хвороба
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинян попередили про сильні заморозки: другий рівень небезпечності
Сьогодні, 15:14
Суд у Луцьку запроторив колаборанта за ґрати на 12 років
Сьогодні, 14:57
У Львові провели унікальну операцію, за яку не бралися британські лікарі
Сьогодні, 14:45
До Луцька «на щиті» повернулися полеглі Герої
Сьогодні, 14:28
Вбив цивільного і закопав у лісі на Київщині: загарбник отримав 12 років тюрми
Сьогодні, 14:11
Схожі новини
У Луцькому районі – перевірки худоби через небезпечну хворобу У Луцькому районі – перевірки худоби через небезпечну хворобу
08 квітень, 13:29
Кількість діагностованих випадків туберкульозу у дітей на Волині зросла у 5 разів Кількість діагностованих випадків туберкульозу у дітей на Волині зросла у 5 разів
25 березень, 11:23
Майже кожен десятий волинянин цього сезону хворів на ГРВІ Майже кожен десятий волинянин цього сезону хворів на ГРВІ
23 січень, 17:50
На Волині – два випадки нового субваріанту «Омікрона» На Волині – два випадки нового субваріанту «Омікрона»
23 січень, 13:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські митники викрили багатомільйонну оборудку на експорті зерна
Сьогодні, 16:05
 0
Близько 650 тисяч чоловіків виїхали незаконно з України від початку великої війни, – Politico
Сьогодні, 15:45
 0
Суд лишив за ґратами топ-колаборанта, справу якого розслідувало УСБУ Волині
Сьогодні, 15:32
 0
Волинян попередили про сильні заморозки: другий рівень небезпечності
Сьогодні, 15:14
 0
Суд у Луцьку запроторив колаборанта за ґрати на 12 років
Сьогодні, 14:57
 0
Медіа
відео
1/8