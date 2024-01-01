Волинян попередили про сильні заморозки: другий рівень небезпечності

Волинян попередили про сильні заморозки: другий рівень небезпечності
Волинський обласний центр із гідрометеорології опублікував попередження про стихійні метеорологічні явища.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Як застерегли синоптики, вночі 20 квітня очікуються сильні заморозки на поверхні грунту 0-3° в Луцьку та 0-5° по області.

«Рівень небезпечності – ІІ, помаранчевий», - йдеться у повідомленні.

Волинян попередили про сильні заморозки: другий рівень небезпечності

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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