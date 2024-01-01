Волинян попередили про сильні заморозки: другий рівень небезпечності
Сьогодні, 15:14
Волинський обласний центр із гідрометеорології опублікував попередження про стихійні метеорологічні явища.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Як застерегли синоптики, вночі 20 квітня очікуються сильні заморозки на поверхні грунту 0-3° в Луцьку та 0-5° по області.
«Рівень небезпечності – ІІ, помаранчевий», - йдеться у повідомленні.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Як застерегли синоптики, вночі 20 квітня очікуються сильні заморозки на поверхні грунту 0-3° в Луцьку та 0-5° по області.
«Рівень небезпечності – ІІ, помаранчевий», - йдеться у повідомленні.
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