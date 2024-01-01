Суд лишив за ґратами топ-колаборанта, справу якого розслідувало УСБУ Волині
Сьогодні, 15:32
Експрезиденту АТ «Мотор Січ» В’ячеславу Богуслаєву та його спільнику продовжили строк арешту.
Про це у телеграмі інформує Офіс генпрокурора.
За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора суд продовжив запобіжний захід колишньому президенту АТ «Мотор Січ» та його спільнику. Вони перебуватимуть під вартою без права на заставу до 10 червня 2024 року.
Нагадаємо, вони обвинувачуються у колабораційній діяльності, пособництві державі-агресору, наданні сприяння терористичній організації (ч. 4 ст. 111-1, ст. 111-2, ч. 1 ст. 258-3 КК України). Експрезиденту АТ «Мотор-Січ» також інкриміновано перешкоджання діяльності військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України).
Колаборанта засуджено до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк 15 років та з конфіскацією майна.
Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБ України у Волинській області за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.
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Про це у телеграмі інформує Офіс генпрокурора.
За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора суд продовжив запобіжний захід колишньому президенту АТ «Мотор Січ» та його спільнику. Вони перебуватимуть під вартою без права на заставу до 10 червня 2024 року.
Нагадаємо, вони обвинувачуються у колабораційній діяльності, пособництві державі-агресору, наданні сприяння терористичній організації (ч. 4 ст. 111-1, ст. 111-2, ч. 1 ст. 258-3 КК України). Експрезиденту АТ «Мотор-Січ» також інкриміновано перешкоджання діяльності військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України).
Колаборанта засуджено до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк 15 років та з конфіскацією майна.
Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБ України у Волинській області за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.
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