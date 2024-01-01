Суд лишив за ґратами топ-колаборанта, справу якого розслідувало УСБУ Волині

Суд лишив за ґратами топ-колаборанта, справу якого розслідувало УСБУ Волині
Експрезиденту АТ «Мотор Січ» В’ячеславу Богуслаєву та його спільнику продовжили строк арешту.

Про це у телеграмі інформує Офіс генпрокурора.

За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора суд продовжив запобіжний захід колишньому президенту АТ «Мотор Січ» та його спільнику. Вони перебуватимуть під вартою без права на заставу до 10 червня 2024 року.

Нагадаємо, вони обвинувачуються у колабораційній діяльності, пособництві державі-агресору, наданні сприяння терористичній організації (ч. 4 ст. 111-1, ст. 111-2, ч. 1 ст. 258-3 КК України). Експрезиденту АТ «Мотор-Січ» також інкриміновано перешкоджання діяльності військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Колаборанта засуджено до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк 15 років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБ України у Волинській області за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: зрадники, СБУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські митники викрили багатомільйонну оборудку на експорті зерна
Сьогодні, 16:05
Близько 650 тисяч чоловіків виїхали незаконно з України від початку великої війни, – Politico
Сьогодні, 15:45
Суд лишив за ґратами топ-колаборанта, справу якого розслідувало УСБУ Волині
Сьогодні, 15:32
Волинян попередили про сильні заморозки: другий рівень небезпечності
Сьогодні, 15:14
Суд у Луцьку запроторив колаборанта за ґрати на 12 років
Сьогодні, 14:57
Схожі новини
Суд у Луцьку запроторив колаборанта за ґрати на 12 років Суд у Луцьку запроторив колаборанта за ґрати на 12 років
Сьогодні, 14:57
Зрадник після штурму Соледара дві доби після бою ховався у трубі і попав у полон Зрадник після штурму Соледара дві доби після бою ховався у трубі і попав у полон
16 квітень, 18:38
СБУ зловила зрадницю, яка «залягла на дно» після звільнення Ізюма СБУ зловила зрадницю, яка «залягла на дно» після звільнення Ізюма
15 квітень, 13:23
Затримали інформатора, який «зливав» ППО під Черкасами й Одесою Затримали інформатора, який «зливав» ППО під Черкасами й Одесою
15 квітень, 11:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські митники викрили багатомільйонну оборудку на експорті зерна
Сьогодні, 16:05
 0
Близько 650 тисяч чоловіків виїхали незаконно з України від початку великої війни, – Politico
Сьогодні, 15:45
 0
Суд лишив за ґратами топ-колаборанта, справу якого розслідувало УСБУ Волині
Сьогодні, 15:32
 0
Волинян попередили про сильні заморозки: другий рівень небезпечності
Сьогодні, 15:14
 0
Суд у Луцьку запроторив колаборанта за ґрати на 12 років
Сьогодні, 14:57
 0
Медіа
відео
1/8