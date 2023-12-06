Волинські митники викрили багатомільйонну оборудку на експорті зерна

Завдяки співпраці з чеськими колегаминедоброчесного експортера зернових культур.Ціна питання – тисячі тонн зерна на понад 20 мільйонів гривень, повідомляє в телеграмі Держмитслужба.Волинські митники скрупульозно перевірили 76 зовнішньоекономічних операцій столичного підприємства. Ним упродовж минулої зими через залізницю було поставлено до Чехії загалом майже 2 тисячі тонн збіжжя, вартістю понад 20 млн грн.Ретельна звірка товаросупровідних документів виявила факти подання українським митникам неправдивих відомостей про чеських покупців товару з використанням підроблених договорів та інвойсів.За результатами перевірки складено протокол про порушення митних правил за ознаками ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. ЇЇ санкція передбачає накладення штрафу в розмірі від 50 до 100 відсотків вартості цього збіжжя. Крім того, Волинська митниця скерувала інформацію про це правопорушення до правоохоронних органів.