Волинські митники викрили багатомільйонну оборудку на експорті зерна
Сьогодні, 16:05
Завдяки співпраці з чеськими колегами волинські митники викрили недоброчесного експортера зернових культур.
Ціна питання – тисячі тонн зерна на понад 20 мільйонів гривень, повідомляє в телеграмі Держмитслужба.
Волинські митники скрупульозно перевірили 76 зовнішньоекономічних операцій столичного підприємства. Ним упродовж минулої зими через залізницю було поставлено до Чехії загалом майже 2 тисячі тонн збіжжя, вартістю понад 20 млн грн.
Ретельна звірка товаросупровідних документів виявила факти подання українським митникам неправдивих відомостей про чеських покупців товару з використанням підроблених договорів та інвойсів.
За результатами перевірки складено протокол про порушення митних правил за ознаками ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. ЇЇ санкція передбачає накладення штрафу в розмірі від 50 до 100 відсотків вартості цього збіжжя. Крім того, Волинська митниця скерувала інформацію про це правопорушення до правоохоронних органів.
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Ціна питання – тисячі тонн зерна на понад 20 мільйонів гривень, повідомляє в телеграмі Держмитслужба.
Волинські митники скрупульозно перевірили 76 зовнішньоекономічних операцій столичного підприємства. Ним упродовж минулої зими через залізницю було поставлено до Чехії загалом майже 2 тисячі тонн збіжжя, вартістю понад 20 млн грн.
Ретельна звірка товаросупровідних документів виявила факти подання українським митникам неправдивих відомостей про чеських покупців товару з використанням підроблених договорів та інвойсів.
За результатами перевірки складено протокол про порушення митних правил за ознаками ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. ЇЇ санкція передбачає накладення штрафу в розмірі від 50 до 100 відсотків вартості цього збіжжя. Крім того, Волинська митниця скерувала інформацію про це правопорушення до правоохоронних органів.
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