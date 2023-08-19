Після удару по Чернігову місцеві вишикувалися у чергу, щоб здати кров потерпілим
Сьогодні, 16:39
У Чернігові упродовж години біля медзакладу сотні охочих здати кров вишикувалися у чергу.
Про це повідомляє Український центр трансплант-координації та місцевий телеканал “Новий Чернігів”, пише LB.ua.
Тут критично не вистачало запасів крові з негативним резус-фактором. Наприклад, донорка Майя приїхала, щойно минула ракетна небезпека: “Я не перший раз здаю кров, але сьогодні після трагедії я вирішила відразу їхати і здавати кров. Це єдине, чим я можу допомогти в цій ситуації”.
Інша донорка Наталія була на роботі, коли почули вибухи: "Коли відмінили небезпеку повітряну, зразу прийшла на здачу крові. Це найменше, що можу зробити”.
Уже опівдні центр крові на офіційній сторінці подякував усім чернігівцям і повідомив, що донорської крові достатньо, а її запаси поповнено.
Директорка Чернігівського обласного центру крові Лілія Бузницька розповіла, хоча наразі компонентів і вистачає, проте банк крові має поповнюватися постійно. А тому вони чекають містян впродовж наступних днів.
Нагадаємо, що росія зранку 17 квітня вдарила по Чернігову.
Щонайменше 14 людей загинули, понад 60 поранені – це дані станом на 13:46, наведені Національною поліцією. Кількість потерпілих постійно зростає, оскільки триває пошукова операція.
Відомо про 61 поранену людину, з яких троє – діти. Шестеро людей вважаються зниклими безвісти.
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Про це повідомляє Український центр трансплант-координації та місцевий телеканал “Новий Чернігів”, пише LB.ua.
Тут критично не вистачало запасів крові з негативним резус-фактором. Наприклад, донорка Майя приїхала, щойно минула ракетна небезпека: “Я не перший раз здаю кров, але сьогодні після трагедії я вирішила відразу їхати і здавати кров. Це єдине, чим я можу допомогти в цій ситуації”.
Інша донорка Наталія була на роботі, коли почули вибухи: "Коли відмінили небезпеку повітряну, зразу прийшла на здачу крові. Це найменше, що можу зробити”.
Уже опівдні центр крові на офіційній сторінці подякував усім чернігівцям і повідомив, що донорської крові достатньо, а її запаси поповнено.
Директорка Чернігівського обласного центру крові Лілія Бузницька розповіла, хоча наразі компонентів і вистачає, проте банк крові має поповнюватися постійно. А тому вони чекають містян впродовж наступних днів.
Нагадаємо, що росія зранку 17 квітня вдарила по Чернігову.
Щонайменше 14 людей загинули, понад 60 поранені – це дані станом на 13:46, наведені Національною поліцією. Кількість потерпілих постійно зростає, оскільки триває пошукова операція.
Відомо про 61 поранену людину, з яких троє – діти. Шестеро людей вважаються зниклими безвісти.
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