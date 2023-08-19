Після удару по Чернігову місцеві вишикувалися у чергу, щоб здати кров потерпілим





Про це повідомляє Український центр трансплант-координації та місцевий телеканал “Новий Чернігів”, пише



Тут критично не вистачало запасів крові з негативним резус-фактором. Наприклад, донорка Майя приїхала, щойно минула ракетна небезпека: “Я не перший раз здаю кров, але сьогодні після трагедії я вирішила відразу їхати і здавати кров. Це єдине, чим я можу допомогти в цій ситуації”.



Інша донорка Наталія була на роботі, коли почули вибухи: "Коли відмінили небезпеку повітряну, зразу прийшла на здачу крові. Це найменше, що можу зробити”.



Уже опівдні центр крові на офіційній сторінці подякував усім чернігівцям і повідомив, що донорської крові достатньо, а її запаси поповнено.



Директорка Чернігівського обласного центру крові Лілія Бузницька розповіла, хоча наразі компонентів і вистачає, проте банк крові має поповнюватися постійно. А тому вони чекають містян впродовж наступних днів.



Нагадаємо, що росія зранку 17 квітня вдарила по Чернігову.



Щонайменше 14 людей загинули, понад 60 поранені – це дані станом на 13:46, наведені Національною поліцією. Кількість потерпілих постійно зростає, оскільки триває пошукова операція.



Відомо про 61 поранену людину, з яких троє – діти. Шестеро людей вважаються зниклими безвісти.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Чернігові упродовж години біля медзакладу сотні охочих здати кров вишикувалися у чергу.Про це повідомляє Український центр трансплант-координації та місцевий телеканал “Новий Чернігів”, пише LB.ua Тут критично не вистачало запасів крові з негативним резус-фактором. Наприклад, доноркаприїхала, щойно минула ракетна небезпека: “Я не перший раз здаю кров, але сьогодні після трагедії я вирішила відразу їхати і здавати кров. Це єдине, чим я можу допомогти в цій ситуації”.Інша доноркабула на роботі, коли почули вибухи: "Коли відмінили небезпеку повітряну, зразу прийшла на здачу крові. Це найменше, що можу зробити”.Уже опівдні центр крові на офіційній сторінці подякував усім чернігівцям і повідомив, що донорської крові достатньо, а її запаси поповнено.Директорка Чернігівського обласного центру кровірозповіла, хоча наразі компонентів і вистачає, проте банк крові має поповнюватися постійно. А тому вони чекають містян впродовж наступних днів.Нагадаємо, щоЩонайменше 14 людей загинули, понад 60 поранені – це дані станом на 13:46, наведені Національною поліцією. Кількість потерпілих постійно зростає, оскільки триває пошукова операція.Відомо про 61 поранену людину, з яких троє – діти. Шестеро людей вважаються зниклими безвісти.

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