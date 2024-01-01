Патрульні на Волині допомогли бабусі, яка заблукала

Патрульні на Волині допомогли бабусі, яка заблукала
На Волині патрульні допомогли дістатися додому 82-річній бабусі, яка заблукала.

Про це у телеграмі інформує управління патрульної поліції Волині.

Учора, 16 квітня, близько 23:00, до патрульних, які несуть службу на стаціонарному посту звернулася літня жінка. Вона повідомила, що приїхала в ліс збирати трави та заблукала.

Патрульним вдалося з’ясувати, де мешкає 82-річна бабуся та після чого її доставили додому. Нині загрози її життю та здоров’ю немає.

Бабуся щиро подякувала патрульним за те, що вони не залишили її у скрутній ситуації.

Патрульні на Волині допомогли бабусі, яка заблукала

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Теги: патрульні, Луцьк
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