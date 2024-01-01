Патрульні на Волині допомогли бабусі, яка заблукала

На Волині патрульні82-річній бабусі, яка заблукала.Про це у телеграмі інформує управління патрульної поліції Волині.Учора, 16 квітня, близько 23:00, до патрульних, які несуть службу на стаціонарному посту звернулася літня жінка. Вона повідомила, що приїхала в ліс збирати трави та заблукала.Патрульним вдалося з’ясувати, де мешкає 82-річна бабуся та після чого її доставили додому. Нині загрози її життю та здоров’ю немає.Бабуся щиро подякувала патрульним за те, що вони не залишили її у скрутній ситуації.