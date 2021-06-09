У Луцьку презентували фільм Ірини Цілик «Я і Фелікс»
Сьогодні, 17:32
Українська режисерка Ірина Цілик вчора, 16 квітня, презентувала у Луцьку свій фільм «Я і Фелікс».
Про це у фейсбуці повідомила Волинська ОВА.
Вчора у Луцьку відбувся показ стрічки української кінорежисерки Ірини Цілик, відомої уже за документальним фільмом «Земля блакитна, наче апельсин».
«Я і Фелікс» – дебют ігрового кіно режисерки, створений за мотивами роману «Хто ти такий?», авторства українського письменника Артема Чеха. Ірина Цілик та Артем Чех – подружжя і творчий тандем, разом працювали над адаптацією сценарію.
Одну із головних ролей – Фелікса, зіграв поет Юрій Іздрик. «Як довго я на це чекав», – перші слова Іздрика, коли режисерка запропонувала йому спробувати себе на зйомках. До слова, за цю роль поет отримав «Золоту дзиґу» – національну кінопремію Української кіноакадемії.
Фільм, наче зірваний пластир. З нашого нещодавнього минулого, повного однакових сервантів, дефіцитних товарів, вуличних «рішал», аудіокасет. Водночас «Я і Фелікс» – про людей, їх недоліки та складні вибори, вчинки, гумор і почуття. І це спадщина, яку несе у собі Тимофій, дорослішання якого відбувається на екрані на очах у глядачів.
Луцьк став одним із 10 міст, де відбувся спецпоказ стрічки за участю кінорежисерки Ірини Цілик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомила Волинська ОВА.
Вчора у Луцьку відбувся показ стрічки української кінорежисерки Ірини Цілик, відомої уже за документальним фільмом «Земля блакитна, наче апельсин».
«Я і Фелікс» – дебют ігрового кіно режисерки, створений за мотивами роману «Хто ти такий?», авторства українського письменника Артема Чеха. Ірина Цілик та Артем Чех – подружжя і творчий тандем, разом працювали над адаптацією сценарію.
Одну із головних ролей – Фелікса, зіграв поет Юрій Іздрик. «Як довго я на це чекав», – перші слова Іздрика, коли режисерка запропонувала йому спробувати себе на зйомках. До слова, за цю роль поет отримав «Золоту дзиґу» – національну кінопремію Української кіноакадемії.
Фільм, наче зірваний пластир. З нашого нещодавнього минулого, повного однакових сервантів, дефіцитних товарів, вуличних «рішал», аудіокасет. Водночас «Я і Фелікс» – про людей, їх недоліки та складні вибори, вчинки, гумор і почуття. І це спадщина, яку несе у собі Тимофій, дорослішання якого відбувається на екрані на очах у глядачів.
Луцьк став одним із 10 міст, де відбувся спецпоказ стрічки за участю кінорежисерки Ірини Цілик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Поліція зловила злодія, який обчищав автівки в Луцьку
Сьогодні, 17:41
У Луцьку презентували фільм Ірини Цілик «Я і Фелікс»
Сьогодні, 17:32
Патрульні на Волині допомогли бабусі, яка заблукала
Сьогодні, 17:16