У Луцьку презентували фільм Ірини Цілик «Я і Фелікс»

У Луцьку презентували фільм Ірини Цілик «Я і Фелікс»
Українська режисерка Ірина Цілик вчора, 16 квітня, презентувала у Луцьку свій фільм «Я і Фелікс».

Про це у фейсбуці повідомила Волинська ОВА.

Вчора у Луцьку відбувся показ стрічки української кінорежисерки Ірини Цілик, відомої уже за документальним фільмом «Земля блакитна, наче апельсин».

«Я і Фелікс» – дебют ігрового кіно режисерки, створений за мотивами роману «Хто ти такий?», авторства українського письменника Артема Чеха. Ірина Цілик та Артем Чех – подружжя і творчий тандем, разом працювали над адаптацією сценарію.

Одну із головних ролей – Фелікса, зіграв поет Юрій Іздрик. «Як довго я на це чекав», – перші слова Іздрика, коли режисерка запропонувала йому спробувати себе на зйомках. До слова, за цю роль поет отримав «Золоту дзиґу» – національну кінопремію Української кіноакадемії.
У Луцьку презентували фільм Ірини Цілик «Я і Фелікс»

Фільм, наче зірваний пластир. З нашого нещодавнього минулого, повного однакових сервантів, дефіцитних товарів, вуличних «рішал», аудіокасет. Водночас «Я і Фелікс» – про людей, їх недоліки та складні вибори, вчинки, гумор і почуття. І це спадщина, яку несе у собі Тимофій, дорослішання якого відбувається на екрані на очах у глядачів.
У Луцьку презентували фільм Ірини Цілик «Я і Фелікс»

Луцьк став одним із 10 міст, де відбувся спецпоказ стрічки за участю кінорежисерки Ірини Цілик.

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Теги: презентація, Луцьк
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