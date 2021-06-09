У Луцьку презентували фільм Ірини Цілик «Я і Фелікс»

Українська режисеркавчора, 16 квітня, презентувала у Луцьку свій фільм «Я і Фелікс».Про це у фейсбуці повідомила Волинська ОВА.Вчора у Луцьку відбувся показ стрічки української кінорежисерки Ірини Цілик, відомої уже за документальним фільмом «Земля блакитна, наче апельсин».«Я і Фелікс» – дебют ігрового кіно режисерки, створений за мотивами роману «Хто ти такий?», авторства українського письменника. Ірина Цілик та Артем Чех – подружжя і творчий тандем, разом працювали над адаптацією сценарію.Одну із головних ролей – Фелікса, зіграв поет. «Як довго я на це чекав», – перші слова Іздрика, коли режисерка запропонувала йому спробувати себе на зйомках. До слова, за цю роль поет отримав «Золоту дзиґу» – національну кінопремію Української кіноакадемії.Фільм, наче зірваний пластир. З нашого нещодавнього минулого, повного однакових сервантів, дефіцитних товарів, вуличних «рішал», аудіокасет. Водночас «Я і Фелікс» – про людей, їх недоліки та складні вибори, вчинки, гумор і почуття. І це спадщина, яку несе у собі Тимофій, дорослішання якого відбувається на екрані на очах у глядачів.Луцьк став одним із 10 міст, де відбувся спецпоказ стрічки за участю кінорежисерки Ірини Цілик.