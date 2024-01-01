Лучники з Луцька беруть участь у Кубку Європи

Олександр Димарчук і Назар Собуцький беруть участь у першому етапі Кубка Європи у складі збірної України.



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Змагання розпочалися 15 квітня і триватимуть до 20 квітня 2024 року в місті Софія у Болгарії. Участь у європейській першості беруть 273 спортсмени з 27 країн.







Олександр Димарчук і Назар Собуцький потрапили до складу молодіжної збірної України і змагатимуться в категорії Кадети (U18). Загалом у складі збірної команди України 20 спортсменів і 4 тренери.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцькі лучникиберуть участь у першому етапі Кубка Європи у складі збірної України.Про це повідомляє Суспільне Змагання розпочалися 15 квітня і триватимуть до 20 квітня 2024 року в місті Софія у Болгарії. Участь у європейській першості беруть 273 спортсмени з 27 країн.Олександр Димарчук і Назар Собуцькийі змагатимуться в категорії Кадети (U18). Загалом у складі збірної команди України 20 спортсменів і 4 тренери.

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