Лучники з Луцька беруть участь у Кубку Європи

Лучники з Луцька беруть участь у Кубку Європи
Луцькі лучники Олександр Димарчук і Назар Собуцький беруть участь у першому етапі Кубка Європи у складі збірної України.

Про це повідомляє Суспільне.

Змагання розпочалися 15 квітня і триватимуть до 20 квітня 2024 року в місті Софія у Болгарії. Участь у європейській першості беруть 273 спортсмени з 27 країн.

Лучники з Луцька беруть участь у Кубку Європи
Лучники з Луцька беруть участь у Кубку Європи
Лучники з Луцька беруть участь у Кубку Європи


Олександр Димарчук і Назар Собуцький потрапили до складу молодіжної збірної України і змагатимуться в категорії Кадети (U18). Загалом у складі збірної команди України 20 спортсменів і 4 тренери.

Лучники з Луцька беруть участь у Кубку Європи
Лучники з Луцька беруть участь у Кубку Європи

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Теги: спорт, Волинь
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