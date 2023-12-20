15-річний лучанин став першим майстром спорту зі стрільби з лука на Волині

15-річний лучанин став першим майстром спорту зі стрільби з лука на Волині
Школяр із ліцею №10 і вихованець спортшколи № 1 Назар Собуцький став першим майстром спорту зі стрільби з лука у Волинській області, виконавши норматив на чемпіонаті України у Львові.

Як розповів у коментарі Суспільному тренер клубу "Луцькі соколи" Олег Дучимінський, 15-річний хлопець показав чудовий результат, вибивши 574 із 570 необхідних очок для складання нормативу.

"Для отримання майстра спорту є багато норм: має бути рівень змагань не нижче третього рівня, тобто чемпіонат України, де є багато учасників і судді національної категорії. Звання майстра спорту можна отримати з 15 років", — каже тренер.

Стрільба з лука — це складнокоординаційний технічний вид спорту, сказав Олег Дучимінський, адже важливі й координація всіх м'язів, і правильність поставки руки, і натягування лука, і прицілювання та випуск. Не менш важливу роль, каже лучанин, відіграє матеріальна частина.

"Треба мати добрий комплект. Комплект стріл коштує орієнтовно 800 євро, лук — десь 100 тисяч гривень. Це дороговартісне заняття, якщо потрібен результат. А чим більше спортсмен їздить на представницькі змагання, тим більше з'являється досвіду, вміння, стійкості", — сказав тренер.

Команда Волині, від якої виступав Назар Собуцький, Олександр Димарчук і Богдан Кінах, посіла п'яте місце в командному заліку на чемпіонаті України зі стрільби з лука у Львові. Зі слів тренера, 15-річному лучнику Олександру, учню ліцею № 22, не вистачило сім очок до складання нормативу на чемпіонаті у Львові.
15-річний лучанин став першим майстром спорту зі стрільби з лука на Волині

"Ми йшли до того давно. Назару не вистачало весь час кількох очок. Минулого року було кілька підходів до цього результату. Вже і Саша Димарчук теж зараз підходить до цього. Важко складно психологічно себе перебороти та й фізично, і є багато інших факторів, що впливають на результат", — каже тренер.

Отримані результати дозволили обом 15-річним лучникам потрапити в топ-10 найсильніших кадетів України станом на кінець січня. Олег Дучимінський зазначив: завдяки посиленим тренуванням хлопцям вдається досягати значних результатів.
15-річний лучанин став першим майстром спорту зі стрільби з лука на Волині

"Ми їздимо багато, стараємося! Стрімко і компетентно заходимо в спортивну еліту Україну, поки що на рівні кадетів", — додав тренер зі стрільби з лука.
15-річний лучанин став першим майстром спорту зі стрільби з лука на Волині

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Теги: лучанин, стрільба з лука
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