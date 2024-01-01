Захисники знищили ще майже 1000 окупантів, 10 танків та ворожий літак





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.01.24 орієнтовно склали:



– особового складу – близько 384140 (+960),



– танків – 6300 (+10),



– бойових броньованих машин – 11725 (+29),



– артилерійських систем – 9144 (+31),



– РСЗВ – 972 (+0),



– засоби ППО – 663 (+3),



– літаків – 332 (+1),



– гелікоптерів – 324 (+0),



– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7084 (+35),



– крилаті ракети – 1846 (+0),



– кораблі/катери – 23 (+0),



– підводні човни – 1 (+0),



– автомобільної техніки та автоцистерн – 12191 (+42),



– спеціальна техніка – 1448 (+5).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 960 російських окупантів.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.– особового складу – близько 384140 (+960),– танків – 6300 (+10),– бойових броньованих машин – 11725 (+29),– артилерійських систем – 9144 (+31),– РСЗВ – 972 (+0),– засоби ППО – 663 (+3),– літаків – 332 (+1),– гелікоптерів – 324 (+0),– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7084 (+35),– крилаті ракети – 1846 (+0),– кораблі/катери – 23 (+0),– підводні човни – 1 (+0),– автомобільної техніки та автоцистерн – 12191 (+42),– спеціальна техніка – 1448 (+5).Дані уточнюються.

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