Захисники знищили ще майже 1000 окупантів, 10 танків та ворожий літак

Захисники знищили ще майже 1000 окупантів, 10 танків та ворожий літак
За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 960 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.01.24 орієнтовно склали:

– особового складу – близько 384140 (+960),

– танків – 6300 (+10),

– бойових броньованих машин – 11725 (+29),

– артилерійських систем – 9144 (+31),

– РСЗВ – 972 (+0),

– засоби ППО – 663 (+3),

– літаків – 332 (+1),

– гелікоптерів – 324 (+0),

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7084 (+35),

– крилаті ракети – 1846 (+0),

– кораблі/катери – 23 (+0),

– підводні човни – 1 (+0),

– автомобільної техніки та автоцистерн – 12191 (+42),

– спеціальна техніка – 1448 (+5).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна, втрати ворога
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