Захисники знищили ще майже 1000 окупантів, 10 танків та ворожий літак
Сьогодні, 09:40
За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 960 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.01.24 орієнтовно склали:
– особового складу – близько 384140 (+960),
– танків – 6300 (+10),
– бойових броньованих машин – 11725 (+29),
– артилерійських систем – 9144 (+31),
– РСЗВ – 972 (+0),
– засоби ППО – 663 (+3),
– літаків – 332 (+1),
– гелікоптерів – 324 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7084 (+35),
– крилаті ракети – 1846 (+0),
– кораблі/катери – 23 (+0),
– підводні човни – 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн – 12191 (+42),
– спеціальна техніка – 1448 (+5).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.01.24 орієнтовно склали:
– особового складу – близько 384140 (+960),
– танків – 6300 (+10),
– бойових броньованих машин – 11725 (+29),
– артилерійських систем – 9144 (+31),
– РСЗВ – 972 (+0),
– засоби ППО – 663 (+3),
– літаків – 332 (+1),
– гелікоптерів – 324 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7084 (+35),
– крилаті ракети – 1846 (+0),
– кораблі/катери – 23 (+0),
– підводні човни – 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн – 12191 (+42),
– спеціальна техніка – 1448 (+5).
Дані уточнюються.
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