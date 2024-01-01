Сьогодні на Волині прощатимуться з уродженцем Маріуполя, Героєм Олександром Кано
Сьогодні, 09:50
Сьогодні, 30 січня, на Волині прощатимуться із загиблим Героєм Олександром Кано.
Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
"Лави небесного війська продовжують поповнювати кращі люди країни. Уродженець міста Маріуполь Олександр Кано хоробро боронив свою Батьківщину, на жаль, навіть "на щиті" не зміг повернутися в рідний край через бойові дії.
Місцем спочинку Герою стане село Видерта, де мешкає його родина. Вчора загиблого Захиска зустріли у нашій громаді, сьогодні разом проведемо в останній земний шлях.
Прошу всіх людей віддати шану воїну, який поклав за наше сьогодення найцінніше. Чин похорону розпочнеться о 10:00 на другому кладовищі села Видерта", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
"Лави небесного війська продовжують поповнювати кращі люди країни. Уродженець міста Маріуполь Олександр Кано хоробро боронив свою Батьківщину, на жаль, навіть "на щиті" не зміг повернутися в рідний край через бойові дії.
Місцем спочинку Герою стане село Видерта, де мешкає його родина. Вчора загиблого Захиска зустріли у нашій громаді, сьогодні разом проведемо в останній земний шлях.
Прошу всіх людей віддати шану воїну, який поклав за наше сьогодення найцінніше. Чин похорону розпочнеться о 10:00 на другому кладовищі села Видерта", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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