Сьогодні на Волині прощатимуться з уродженцем Маріуполя, Героєм Олександром Кано

Олександром Кано.



Про це



"Лави небесного війська продовжують поповнювати кращі люди країни.



Місцем спочинку Герою стане село Видерта, де мешкає його родина. Вчора загиблого Захиска зустріли у нашій громаді, сьогодні разом проведемо в останній земний шлях.



Прошу всіх людей віддати шану воїну, який поклав за наше сьогодення найцінніше. Чин похорону розпочнеться о 10:00 на другому кладовищі села Видерта", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 30 січня, на Волині прощатимуться із загиблим ГероємПро це повідомили у Камінь-Каширській громаді."Лави небесного війська продовжують поповнювати кращі люди країни. Уродженець міста Маріуполь Олександр Кано хоробро боронив свою Батьківщину, на жаль, навіть "на щиті" не зміг повернутися в рідний край через бойові дії.Місцем спочинку Герою стане село Видерта, де мешкає його родина. Вчора загиблого Захиска зустріли у нашій громаді, сьогодні разом проведемо в останній земний шлях.Прошу всіх людей віддати шану воїну, який поклав за наше сьогодення найцінніше. Чин похорону розпочнеться о 10:00 на другому кладовищі села Видерта", - йдеться в повідомленні.

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