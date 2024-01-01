Сьогодні на Волині прощатимуться з уродженцем Маріуполя, Героєм Олександром Кано

Сьогодні на Волині прощатимуться з уродженцем Маріуполя, Героєм Олександром Кано
Сьогодні, 30 січня, на Волині прощатимуться із загиблим Героєм Олександром Кано.

Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.

"Лави небесного війська продовжують поповнювати кращі люди країни. Уродженець міста Маріуполь Олександр Кано хоробро боронив свою Батьківщину, на жаль, навіть "на щиті" не зміг повернутися в рідний край через бойові дії.

Місцем спочинку Герою стане село Видерта, де мешкає його родина. Вчора загиблого Захиска зустріли у нашій громаді, сьогодні разом проведемо в останній земний шлях.

Прошу всіх людей віддати шану воїну, який поклав за наше сьогодення найцінніше. Чин похорону розпочнеться о 10:00 на другому кладовищі села Видерта", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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