У боях за Україну загинув уродженець Маріуполя, сім'я якого переїхала на Волинь

Олександр Кано, сім'я якого переїхала на Волинь.



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"У районі триває жалоба. У боях за Україну загинув уродженець міста Маріуполя Олександр Кано. Родина воїна мешкає у селі Видерта Камінь-Каширської територіальної громади. Тому саме мала батьківщина стане місцем спочинку захисника. Світла пам'ять Герою! Співчуття рідним і близьким!" - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



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