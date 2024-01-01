У боях за Україну загинув уродженець Маріуполя, сім'я якого переїхала на Волинь
Сьогодні, 11:56
У боях за Україну загинув уродженець Маріуполя Олександр Кано, сім'я якого переїхала на Волинь.
Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
"У районі триває жалоба. У боях за Україну загинув уродженець міста Маріуполя Олександр Кано. Родина воїна мешкає у селі Видерта Камінь-Каширської територіальної громади. Тому саме мала батьківщина стане місцем спочинку захисника. Світла пам'ять Герою! Співчуття рідним і близьким!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
"У районі триває жалоба. У боях за Україну загинув уродженець міста Маріуполя Олександр Кано. Родина воїна мешкає у селі Видерта Камінь-Каширської територіальної громади. Тому саме мала батьківщина стане місцем спочинку захисника. Світла пам'ять Герою! Співчуття рідним і близьким!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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