Луцький митець: «Органна музика надихає у час війни»

Петро Сухоцький щосуботи грає у Луцькому кафедральному костелі Петра і Павла.



Він — один із небагатьох в Україні, хто доглядає, ремонтує та настроює органи, повідомляє



З початком повномасштабної війни слухачів не поменшало, — розповів органіст. З його слів, на концертах у костелі збирається повна зала. Востаннє аншлаги тут були на благодійному фестивалі органної музики "Різдво із Друзями Луцького Органа", що відбувався 30 грудня, 7 січня та 13 січня.



"В нас завжди на концертах повні зали. Збираються серйозні суми на армію. Це як ліки. Люди зараз це потребують. Органна музика в час війни надихає, лікує", — говорить органіст.



Зі сльозами на очах музикант згадує концерт, який організували для військовослужбовців, що проходять у Луцьку реабілітацію.



"Вони на милицях, хто як… Це просто було щось надзвичайне. Без сліз не можна було грати, бо ми настільки вдячні нашим хлопцям і дівчатам, що ми можемо тут грати, співати, вчитися. Ми існуємо завдяки їм", — розповів Петро Сухоцький.



У Петра Сухоцького, який викладає у Волинському коледжі культури і мистецтв І.Ф. Стравінського, цього року семеро студентів. З його слів, це багато, бо орган в коледжі вивчають як додатковий інструмент, при умові, що студенти самі його обрали.



"З 2005-го року я вчу орган. Я тішуся, що діти хочуть грати. Сім чоловік аж назбиралося в цьому році. А починалося все з одної Тані Янюк. Вона була одна", — каже органіст.



Він сам опановував орган у Львівській державній консерваторії у видатного педагога, органіста і піаніста Самуїла Дайча. Тепер, каже, музиканти мають можливість у коледжі знайомитися з інструментом.



"На це потрібен час. Якщо на фортепіано вчаться діти в музичній школі скільки років, потім приходять дальше і ще не вміють грати. То тут за рік, за два навчитися. Три клавіатури, треба знати грати на одній, на двох чи на трьох", — розповів музикант



Вчиться грі на органі у Петра Сухоцького 19-річна Анжеліка Очкуренко. Дівчина – переселенка з міста Охтирка Сумської області. Повномасштабна війна застала її в Харкові, куди вона поступила навчатися до музичного коледжу.



«Важко там перебувати, мені набагато легше тут. Я довчилася в Харкві дистанційно, закінчила другий курс і на третій я перевелася у Волинський фаховий коледж культури і мистецтв», — розповіла Анжеліка.



Зі слів Анжеліки, гра на органі допомогла їй відволіктися від тривожних думок. У цьому році вона завершує навчання на Волині та далі планує вступати до вишу Австрії.



"Тобі сумно – ти граєш! Тобі весело — ти також граєш. Саме орган мені дуже допоміг в плані наповненості музики та розуміння. Мене органна музика захлиснула прям, мені дуже подобається, — говорить студентка.



Каже, що мріяла потрапити на заняття до органіста - 13-річна Ольга Танська. Вона із 4-х років грає на фортепіано. Пригадує, що вперше мелодії органу у Луцьку почула, коли проходила з бабусею біля костелу.



"Ми гуляли біля замку і я почула музику органу і я спочатку подумала, що це музика з небес", — говорить Ольга.



Зі слів дівчинки тоді сюрпризом стало, що Петро Сухоцький погодився на пропозицію її бабусі — позайматися з онукою. Відтак, понад рік вона ходить до костелу на заняття.



"Орган – найвеличніший з усіх інструментів. Дуже мрію стати піаністкою та органісткою, щоб виступати по всій Європі й в різних костелах, різних заходах і разом із Петром Йосиповичем", — розповіла школярка.



Сам інструмент — це "живий" механізм, що потребує постійного догляду та настроювання, каже органіст. Тих, хто вміє це робити в Україні дуже мало. Він – один із них.



"Якщо органістів в нас в Україні можна порахувати на трьох руках, то органних майстрів на одній руці", — розповів Петро Сухоцький.



Петро Сухоцький сам бере драбину, лізе на горище і налаштовує чи ремонтує інструмент. З його слів, часто заміни потребують окремі запчастини.



"Кожна клавіша, кожен регістр має таку мембрану. Вона подерлася одна чи дві і цілий регістр не грає. Вони виходять з ладу і ми їх міняємо. Вчора все нормально, а сьогодні вже одна нота не грає. Лізеш, дивишся, шукаєш", — говорить органіст.



За такі вміння музикант, який гастролював по світу із концертами, також затребуваний як органний майстер. Ремонтувати та налаштовувати органи музиканта запрошують у різні регіони України.



"Їжджу. Одеська кірха, там механічний орган. Івано-Франківськ, Чернівці. Це все по церквах. Колись робив в Рівному в органному залі", — додав Петро Сухоцький.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький органістщосуботи грає у Луцькому кафедральному костелі Петра і Павла.Він — один із небагатьох в Україні, хто доглядає, ремонтує та настроює органи, повідомляє Суспільне З початком повномасштабної війни слухачів не поменшало, — розповів органіст. З його слів,збирається повна зала. Востаннє аншлаги тут були на благодійному фестивалі органної музики "Різдво із Друзями Луцького Органа", що відбувався 30 грудня, 7 січня та 13 січня."В нас завжди на концертах повні зали. Збираються серйозні суми на армію. Це як ліки. Люди зараз це потребують. Органна музика в час війни надихає, лікує", — говорить органіст.Зі сльозами на очах музикант згадує концерт, який організували для військовослужбовців, що проходять у Луцьку реабілітацію."Вони на милицях, хто як… Це просто було щось надзвичайне. Без сліз не можна було грати, бо ми настільки вдячні нашим хлопцям і дівчатам, що ми можемо тут грати, співати, вчитися. Ми існуємо завдяки їм", — розповів Петро Сухоцький.У Петра Сухоцького, який викладає у Волинському коледжі культури і мистецтв І.Ф. Стравінського, цього року семеро студентів. З його слів, це багато, бо орган в коледжі вивчають як додатковий інструмент, при умові, що студенти самі його обрали."З 2005-го року я вчу орган. Я тішуся, що діти хочуть грати. Сім чоловік аж назбиралося в цьому році. А починалося все з одної. Вона була одна", — каже органіст.Він сам опановував орган у Львівській державній консерваторії у видатного педагога, органіста і піаніста. Тепер, каже, музиканти мають можливість у коледжі знайомитися з інструментом."На це потрібен час. Якщо на фортепіано вчаться діти в музичній школі скільки років, потім приходять дальше і ще не вміють грати. То тут за рік, за два навчитися. Три клавіатури, треба знати грати на одній, на двох чи на трьох", — розповів музикантВчиться грі на органі у Петра Сухоцького 19-річна. Дівчина – переселенка з міста Охтирка Сумської області. Повномасштабна війна застала її в Харкові, куди вона поступила навчатися до музичного коледжу.«Важко там перебувати, мені набагато легше тут. Я довчилася в Харкві дистанційно, закінчила другий курс і на третій я перевелася у Волинський фаховий коледж культури і мистецтв», — розповіла Анжеліка.Зі слів Анжеліки, гра на органі допомогла їй відволіктися від тривожних думок. У цьому році вона завершує навчання на Волині та далі планує вступати до вишу Австрії."Тобі сумно – ти граєш! Тобі весело — ти також граєш. Саме орган мені дуже допоміг в плані наповненості музики та розуміння. Мене органна музика захлиснула прям, мені дуже подобається, — говорить студентка.Каже, що мріяла потрапити на заняття до органіста - 13-річна. Вона із 4-х років грає на фортепіано. Пригадує, що вперше мелодії органу у Луцьку почула, коли проходила з бабусею біля костелу."Ми гуляли біля замку і я почула музику органу і я спочатку подумала, що це музика з небес", — говорить Ольга.Зі слів дівчинки тоді сюрпризом стало, що Петро Сухоцький погодився на пропозицію її бабусі — позайматися з онукою. Відтак, понад рік вона ходить до костелу на заняття."Орган – найвеличніший з усіх інструментів. Дуже мрію стати піаністкою та органісткою, щоб виступати по всій Європі й в різних костелах, різних заходах і разом із Петром Йосиповичем", — розповіла школярка.Сам інструмент — це "живий" механізм, що потребує постійного догляду та настроювання, каже органіст. Тих, хто вміє це робити в Україні дуже мало. Він – один із них."Якщо органістів в нас в Україні можна порахувати на трьох руках, то органних майстрів на одній руці", — розповів Петро Сухоцький.Петро Сухоцький сам бере драбину, лізе на горище і налаштовує чи ремонтує інструмент. З його слів, часто заміни потребують окремі запчастини."Кожна клавіша, кожен регістр має таку мембрану. Вона подерлася одна чи дві і цілий регістр не грає. Вони виходять з ладу і ми їх міняємо. Вчора все нормально, а сьогодні вже одна нота не грає. Лізеш, дивишся, шукаєш", — говорить органіст.За такі вміння музикант, який гастролював по світу із концертами, також затребуваний як органний майстер. Ремонтувати та налаштовувати органи музиканта запрошують у різні регіони України."Їжджу. Одеська кірха, там механічний орган. Івано-Франківськ, Чернівці. Це все по церквах. Колись робив в Рівному в органному залі", — додав Петро Сухоцький.

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