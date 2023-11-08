У Луцьку затримали 38-річну водійку з фальшивим посвідченням
Сьогодні, 12:01
Патрульні у Луцьку виявили у громадянки, ймовірно, фальшиве посвідчення водія.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Днями на вулиці Стрілецькій у Луцьку патрульні помітили, як керманич автомобіля Audi порушив ПДР. Заїжджаючи на перехрестя з круговим рухом, він не надав перевагу транспортним засобам, які вже їхали по колу.
Було прийняте рішення зупинити авто, виявилося, що за його кермом перебувала 38-річна жінка. Під час перевірки документів поліцейські виявили, що її водійське посвідчення має ознаки підробки. Згідно з серійним номером документ був виданий зовсім на іншу особу. Сама ж громадянка ніколи не отримувала посвідчення водія.
Тож на неї патрульні винесли об’єднану постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил проїзду перехресть) та ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.
Також на місце події викликали СОГ, адже використання підроблених документів — це кримінальне правопорушення. Відомо, що нині водомості за цим фактом вже внесені в ЄРДР.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Днями на вулиці Стрілецькій у Луцьку патрульні помітили, як керманич автомобіля Audi порушив ПДР. Заїжджаючи на перехрестя з круговим рухом, він не надав перевагу транспортним засобам, які вже їхали по колу.
Було прийняте рішення зупинити авто, виявилося, що за його кермом перебувала 38-річна жінка. Під час перевірки документів поліцейські виявили, що її водійське посвідчення має ознаки підробки. Згідно з серійним номером документ був виданий зовсім на іншу особу. Сама ж громадянка ніколи не отримувала посвідчення водія.
Тож на неї патрульні винесли об’єднану постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил проїзду перехресть) та ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.
Також на місце події викликали СОГ, адже використання підроблених документів — це кримінальне правопорушення. Відомо, що нині водомості за цим фактом вже внесені в ЄРДР.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У бою на Донеччині обірвалося життя волинянина Олександра Галаса
Сьогодні, 12:21
У Луцьку затримали 38-річну водійку з фальшивим посвідченням
Сьогодні, 12:01
Луцький митець: «Органна музика надихає у час війни»
Сьогодні, 11:52