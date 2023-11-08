У Луцьку затримали 38-річну водійку з фальшивим посвідченням

Патрульні у Луцьку виявили у громадянки, ймовірно, фальшиве посвідчення водія.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Днями на вулиці Стрілецькій у Луцьку патрульні помітили, як керманич автомобіля Audi порушив ПДР. Заїжджаючи на перехрестя з круговим рухом, він не надав перевагу транспортним засобам, які вже їхали по колу.Було прийняте рішення зупинити авто, виявилося, що за його кермом перебувала 38-річна жінка. Під час перевірки документів поліцейські виявили, що її водійське посвідчення має ознаки підробки. Згідно з серійним номером документ був виданий зовсім на іншу особу. Сама ж громадянка ніколи не отримувала посвідчення водія.Тож на неї патрульні винесли об’єднану постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил проїзду перехресть) та ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.Також на місце події викликали СОГ, адже використання підроблених документів — це кримінальне правопорушення. Відомо, що нині водомості за цим фактом вже внесені в ЄРДР.