У бою на Донеччині обірвалося життя волинянина Олександра Галаса

Олександр Галас.



Про це у фейсбуці інформує Цуманська об’єднана територіальна громада.



Жахлива війна забрала ще одне молоде життя: 18 січня 2024 року в бою за Україну поблизу н.п. Кліщіївка Донецької області загинув солдат Галас Олександр Олександрович (03.02.1987 р.н.)



«У скорботі та молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам’ять українського воїна. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Захисника. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях!» - зазначили у селищній раді.



Про чин похорону повідомлять згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час бою неподалік села Кліщіївка на Донеччині загинув 36-річний волинянинПро це у фейсбуці інформує Цуманська об’єднана територіальна громада.Жахлива війна забрала ще одне молоде життя: 18 січня 2024 року в бою за Україну поблизу н.п. Кліщіївка Донецької області загинув солдат Галас Олександр Олександрович (03.02.1987 р.н.)«У скорботі та молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам’ять українського воїна. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Захисника. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях!» - зазначили у селищній раді.Про чин похорону повідомлять згодом.

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