Мав їхати до Луцька: на Волині зник безвісти 49-річний чоловік
Сьогодні, 12:47
Поліція встановлює місцезнаходження 49-річного жителя Нововолинська.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження безвісти зниклого Парчука Михайла Васильовича, 20 листопада 1974 року народження, жителя Нововолинська.
За інформацією, чоловік 25 січня 2024 року близько 06:50 год. вийшов зі свого будинку та попрямував у напрямку автобусної зупинки. Звідти мав намір їхати до Луцька. Востаннє виходив на зв'язок близько 08:30 год. того ж дня. Де перебуває зараз - невідомо.
Прикмети: зріст 175 см, худорлявої тілобудови, волосся темне, очі карі.
Був одягнений: чорна куртка з капюшоном, чорна шапка, сині джинси, черевики чорного кольору.
Особливі прикмети: великий шрам на животі.
"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого чоловіка, повідомити за телефонами: (03344) 3-30-59, 0504845307, 09733329243 або 102", - наголошують у поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження безвісти зниклого Парчука Михайла Васильовича, 20 листопада 1974 року народження, жителя Нововолинська.
За інформацією, чоловік 25 січня 2024 року близько 06:50 год. вийшов зі свого будинку та попрямував у напрямку автобусної зупинки. Звідти мав намір їхати до Луцька. Востаннє виходив на зв'язок близько 08:30 год. того ж дня. Де перебуває зараз - невідомо.
Прикмети: зріст 175 см, худорлявої тілобудови, волосся темне, очі карі.
Був одягнений: чорна куртка з капюшоном, чорна шапка, сині джинси, черевики чорного кольору.
Особливі прикмети: великий шрам на животі.
"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого чоловіка, повідомити за телефонами: (03344) 3-30-59, 0504845307, 09733329243 або 102", - наголошують у поліції.
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