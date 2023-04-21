Під приводом захисту «співвітчизників за кордоном» і «русского мира»: рф готує підґрунтя для агресії у Молдові





Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє



Раніше ISW вже оцінював, що Кремль, імовірно, створює інформаційні умови для виправдання майбутньої російської агресії в Молдові під виглядом захисту "співвітчизників за кордоном" і "русского мира".



Аналітики звертають увагу на інтерв’ю Олексія Поліщука, директора другого департаменту країн СНД Міністерства закордонних справ росії, який заявив російському державному інформагентству ТАСС 28 січня, що Молдова почала "руйнувати свої зв'язки" з країнами-членами СНД і очолюваною росією організацією СНД в цілому, і що ходять чутки про те, що Молдова планує залишити СНД до кінця 2024 року. Поліщук стверджував, що це рішення не піде на користь інтересам Молдови або її громадян і буде невигідним для молдовської економіки.



Він також стверджував, що врегулювання придністровського питання в Молдові перебуває в "глибокій кризі" і що економічний тиск Молдови на Придністров'я з початку 2024 року "ще більше відтермінував" будь-яке рішення цього питання. За словами Поліщука, росія готова бути "як посередника і гаранта" між Молдовою і Придністров’ям.



Віце-прем'єр-міністр Молдови Олег Серебрян заявив 28 січня, що Молдова не повернеться до переговорного процесу щодо Придністров'я у форматі 5+2 за участю росії, доки не покращаться російсько-українські відносини і триватиме війна в Україні.



Аналітики вважають, що такі коментарі Поліщука, ймовірно, спрямовані на те, щоб "відмовити Молдову від виходу з СНД і сфери впливу Росії, створити інформаційні умови для економічного невдоволення всередині Молдови та позиціювати росію як гаранта економіки та безпеки в Молдові".



"Росія може спробувати виправдати свою агресію або зусилля з дестабілізації в Молдові, стверджуючи, що жителі Придністров'я перебувають у небезпеці через нібито відмову Молдови від процесу придністровського врегулювання", – вважають аналітики.



ISW зазначає, що росія звинувачувала Україну у відмові від Мінських угод, які "значною мірою заморозили війну після російського вторгнення в 2014 році, та ігноруванні їх напередодні повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році, і росія може створювати інформаційні умови для висунення подібних претензій до Молдови".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Кремлі продовжують створювати інформаційні умови для дестабілізації ситуації в Молдові, ймовірно спрямовані на те, щоб перешкодити інтеграції країни до ЄС.Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Укрінформ Раніше ISW вже оцінював, що Кремль, імовірно, створює інформаційні умови для виправдання майбутньої російської агресії в Молдові під виглядом захисту "співвітчизників за кордоном" і "русского мира".Аналітики звертають увагу на інтерв’ю, директора другого департаменту країн СНД Міністерства закордонних справ росії, який заявив російському державному інформагентству ТАСС 28 січня, що Молдова почала "руйнувати свої зв'язки" з країнами-членами СНД і очолюваною росією організацією СНД в цілому, і що ходять чутки про те, що Молдова планує залишити СНД до кінця 2024 року. Поліщук стверджував, що це рішення не піде на користь інтересам Молдови або її громадян і буде невигідним для молдовської економіки.Він також стверджував, що врегулювання придністровського питання в Молдові перебуває в "глибокій кризі" і що економічний тиск Молдови на Придністров'я з початку 2024 року "ще більше відтермінував" будь-яке рішення цього питання. За словами Поліщука, росія готова бути "як посередника і гаранта" між Молдовою і Придністров’ям.Віце-прем'єр-міністр Молдовизаявив 28 січня, що Молдова не повернеться до переговорного процесу щодо Придністров'я у форматі 5+2 за участю росії, доки не покращаться російсько-українські відносини і триватиме війна в Україні.Аналітики вважають, що такі коментарі Поліщука, ймовірно, спрямовані на те, щоб "відмовити Молдову від виходу з СНД і сфери впливу Росії, створити інформаційні умови для економічного невдоволення всередині Молдови та позиціювати росію як гаранта економіки та безпеки в Молдові"."Росія може спробувати виправдати свою агресію або зусилля з дестабілізації в Молдові, стверджуючи, що жителі Придністров'я перебувають у небезпеці через нібито відмову Молдови від процесу придністровського врегулювання", – вважають аналітики.ISW зазначає, що росія звинувачувала Україну у відмові від Мінських угод, які "значною мірою заморозили війну після російського вторгнення в 2014 році, та ігноруванні їх напередодні повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році, і росія може створювати інформаційні умови для висунення подібних претензій до Молдови".

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