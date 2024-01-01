Майже 2 роки не знали про його долю: підтвердили загибель волинянина на Харківщині

«На щиті» у рідну Торчинську громаду на Волині повернеться ГеройПро це у фейсбуці повідомила Торчинська громада.Ще одна важка звістка на дійшла до Торчина на Волині. Стало відомо про загибель Героя Сергія Володимировича Семенова з села Веселе Торчинської громади.Сергій, вірний син України, у перші дні повномасштабного вторгнення повернувся з-за кордону, аби стати на захист рідної землі.Про його долю тривалий час не було відомо. На жаль, підтвердилося найгірше. Виявилося, що Сергій Семенов загинув ще у квітні 2022 року в запеклих боях з окупантами у Харківській області поблизу населеного пункту Ізюмське.«Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Захисника. Вічна пам’ять Герою!» - зазначили у громаді.Про дату зустрічі Героя та чин похорону буде повідомлено додатково.