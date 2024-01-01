Майже 2 роки не знали про його долю: підтвердили загибель волинянина на Харківщині

Майже 2 роки не знали про його долю: підтвердили загибель волинянина на Харківщині
«На щиті» у рідну Торчинську громаду на Волині повернеться Герой Сергій Семенов.

Про це у фейсбуці повідомила Торчинська громада.

Ще одна важка звістка на дійшла до Торчина на Волині. Стало відомо про загибель Героя Сергія Володимировича Семенова з села Веселе Торчинської громади.

Сергій, вірний син України, у перші дні повномасштабного вторгнення повернувся з-за кордону, аби стати на захист рідної землі.

Про його долю тривалий час не було відомо. На жаль, підтвердилося найгірше. Виявилося, що Сергій Семенов загинув ще у квітні 2022 року в запеклих боях з окупантами у Харківській області поблизу населеного пункту Ізюмське.
Майже 2 роки не знали про його долю: підтвердили загибель волинянина на Харківщині

«Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Захисника. Вічна пам’ять Герою!» - зазначили у громаді.

Про дату зустрічі Героя та чин похорону буде повідомлено додатково.

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Теги: загиблі, війна
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