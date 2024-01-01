У Волинському драмтеатрі зібрали 37 тисяч гривень для ЗСУ

У Волинському драмтеатрі зібрали 37 тисяч гривень для ЗСУ
Протягом новорічно-різдвяних свят Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка зібрав 37 тисяч гривень на потреби Збройних сил України.

Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.

«Колектив нашого театру щиро дякує найкращим Збройним силам України», - наголосив виконувач обов'язків директора-художнього керівника театру Сергій Скулинець.

Так, під час тематичних заходів завдяки глядачам у театрі зібрали 37 тисяч гривень. Гроші уже передали колезі – артисту оркестру Ігорю Блащуку, який із перших днів повномасштабного вторгнення броронить країну у складі 2-го окремого стрілецького батальйону.



Зібрані кошти підуть на першочергові потреби військовослужбовців.

«Продовжуємо боротьбу! Слава й уклін ЗСУ та всім, хто боронить кожний наш день!», - йдеться у дописі театру.

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Теги: театр, Луцьк, ЗСУ, допомога
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