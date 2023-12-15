Громада Луцька вшанувала подвиг Героїв Крут

У Луцьку сьогодні, 29 січня, відбулися урочистості із нагодиПро це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.Покладання квітів відбулося біля пам’ятника Героям Крут в обласному центрі. У заході взяли участь посадовці органів влади,керівники силових структур, духовенство, представники громадськості та містяни.Бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року на залізничній станції Крути (за 130 км від Києва) між 4-тисячною більшовицькою армією та загоном київських студентів і бійців вільного козацтва, що нараховував близько чотирьох сотень вояків.Завдяки героїзму української молоді вдалося на кілька днів затримати ворожий наступ на Київ.