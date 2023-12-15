Громада Луцька вшанувала подвиг Героїв Крут

Громада Луцька вшанувала подвиг Героїв Крут
У Луцьку сьогодні, 29 січня, відбулися урочистості із нагоди вшанування пам’яті Героїв Крут.

Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.

Покладання квітів відбулося біля пам’ятника Героям Крут в обласному центрі. У заході взяли участь посадовці органів влади,керівники силових структур, духовенство, представники громадськості та містяни.
Громада Луцька вшанувала подвиг Героїв Крут
Громада Луцька вшанувала подвиг Героїв Крут

Бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року на залізничній станції Крути (за 130 км від Києва) між 4-тисячною більшовицькою армією та загоном київських студентів і бійців вільного козацтва, що нараховував близько чотирьох сотень вояків.
Громада Луцька вшанувала подвиг Героїв Крут
Громада Луцька вшанувала подвиг Героїв Крут

Завдяки героїзму української молоді вдалося на кілька днів затримати ворожий наступ на Київ.
Громада Луцька вшанувала подвиг Героїв Крут
Громада Луцька вшанувала подвиг Героїв Крут
Громада Луцька вшанувала подвиг Героїв Крут


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Теги: вшанування, Волинь
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