Громада Луцька вшанувала подвиг Героїв Крут
Сьогодні, 14:15
У Луцьку сьогодні, 29 січня, відбулися урочистості із нагоди вшанування пам’яті Героїв Крут.
Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.
Покладання квітів відбулося біля пам’ятника Героям Крут в обласному центрі. У заході взяли участь посадовці органів влади,керівники силових структур, духовенство, представники громадськості та містяни.
Бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року на залізничній станції Крути (за 130 км від Києва) між 4-тисячною більшовицькою армією та загоном київських студентів і бійців вільного козацтва, що нараховував близько чотирьох сотень вояків.
Завдяки героїзму української молоді вдалося на кілька днів затримати ворожий наступ на Київ.
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Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.
Покладання квітів відбулося біля пам’ятника Героям Крут в обласному центрі. У заході взяли участь посадовці органів влади,керівники силових структур, духовенство, представники громадськості та містяни.
Бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року на залізничній станції Крути (за 130 км від Києва) між 4-тисячною більшовицькою армією та загоном київських студентів і бійців вільного козацтва, що нараховував близько чотирьох сотень вояків.
Завдяки героїзму української молоді вдалося на кілька днів затримати ворожий наступ на Київ.
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