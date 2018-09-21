У Луцьку відбувся перший Міжнародний форум «Be vegan. Progress. Trust yourself»
Сьогодні, 14:28
У Луцьку відбувся перший Міжнародний форум за участі закордонних гостей та представників ООН «Be vegan. Progress. Trust yourself».
Дійство, яке зібрало понад сотню студентської молоді з різних громад нашого регіону, військовослужбовців та представників наукової спільноти, проходило у великій Актуальній залі Музею сучасного українського мистецтва Корсаків.
Участь у заході взяли представники Сінгапуру, Малайзії та США. Для гостей виступали спікери:
- Кулаков Олександр - координатор проекту, директор Фонду національного розвитку, лауреат премії Верховної ради України та Міжнародної премії миру «Shining World compassion award».
- Антон Євтушок - гуманітарний координатор організаційних структур ООН, таких, як Альпс Резілієнс Юкрейн та Крим-СОС, віце-президент Федерації дебатів України.
- Наталія Назарук – директорка КЗ «Луцький міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», волонтерка. Наталя має досвід роботи з учасниками бойових дій, особами з інвалідністю, а також вивчає фізичну терапію та ерготерапію.
- Суппіа Нішантіні (Малайзія) - волонтер, представник міжнародної організації «The Supreme Master Ching Hai international association».
- Василь Трачук – керівник та співзасновник компанії «ФайнОрганік».
- Ашока (Анна Боброва) - засновник вега-арт-кафе «Твоя Мантра».
Ключовими меседжами, про які говорили на форумі, стали психологічна підтримка військових, культура здорового рослинного харчування, перспективи та специфіка роботи молоді у міжнародних організаціях та в громадському секторі.
До слова, організатори форуму зазначили, що подібні заходи проводитимуть також в інших обласних центрах України. Вже є попередні домовленості з міськими радами та військовими адміністраціями Львова та Києва. Отож наступні івенти відбудуться вже найближчим часом в цих містах.
Окремим напрямком співпраці, яким цікавляться іноземні волонтери, є реалізація спільних проєктів з українськими ВНЗ. Цими днями представники БО «БФ «Фонд національного розвитку» та їхні закордонні партнери підписали угоди про співпрацю з Волинським національним університетом ім. Лесі Українки та Луцьким національним політехнічним університетом.
Організатори форуму висловлюють подяку тим установам, організаціям та компаніям, які допомогли у проведенні:
- департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної військової адміністрації;
- Волинська обласна рада;
- департамент молоді та спорту ЛМР;
- компанія «Гуркіт» – представник соціального відповідального бізнесу. Систематично допомагають у забезпеченні військових підрозділів генераторами, зарядними станціями та засобами обігріву;
- громадська організація «Транспортний рух» - організація, яка допомагає нашим захисникам з автомобілями та іншими транспортними засобами;
- мережа ресторанів «Базилік»;
- компанія «Файн-органік»
- ресторан веганської та вегетаріанської кухні «твоя Мантра»
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Дійство, яке зібрало понад сотню студентської молоді з різних громад нашого регіону, військовослужбовців та представників наукової спільноти, проходило у великій Актуальній залі Музею сучасного українського мистецтва Корсаків.
Участь у заході взяли представники Сінгапуру, Малайзії та США. Для гостей виступали спікери:
- Кулаков Олександр - координатор проекту, директор Фонду національного розвитку, лауреат премії Верховної ради України та Міжнародної премії миру «Shining World compassion award».
- Антон Євтушок - гуманітарний координатор організаційних структур ООН, таких, як Альпс Резілієнс Юкрейн та Крим-СОС, віце-президент Федерації дебатів України.
- Наталія Назарук – директорка КЗ «Луцький міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», волонтерка. Наталя має досвід роботи з учасниками бойових дій, особами з інвалідністю, а також вивчає фізичну терапію та ерготерапію.
- Суппіа Нішантіні (Малайзія) - волонтер, представник міжнародної організації «The Supreme Master Ching Hai international association».
- Василь Трачук – керівник та співзасновник компанії «ФайнОрганік».
- Ашока (Анна Боброва) - засновник вега-арт-кафе «Твоя Мантра».
Ключовими меседжами, про які говорили на форумі, стали психологічна підтримка військових, культура здорового рослинного харчування, перспективи та специфіка роботи молоді у міжнародних організаціях та в громадському секторі.
До слова, організатори форуму зазначили, що подібні заходи проводитимуть також в інших обласних центрах України. Вже є попередні домовленості з міськими радами та військовими адміністраціями Львова та Києва. Отож наступні івенти відбудуться вже найближчим часом в цих містах.
Окремим напрямком співпраці, яким цікавляться іноземні волонтери, є реалізація спільних проєктів з українськими ВНЗ. Цими днями представники БО «БФ «Фонд національного розвитку» та їхні закордонні партнери підписали угоди про співпрацю з Волинським національним університетом ім. Лесі Українки та Луцьким національним політехнічним університетом.
Організатори форуму висловлюють подяку тим установам, організаціям та компаніям, які допомогли у проведенні:
- департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної військової адміністрації;
- Волинська обласна рада;
- департамент молоді та спорту ЛМР;
- компанія «Гуркіт» – представник соціального відповідального бізнесу. Систематично допомагають у забезпеченні військових підрозділів генераторами, зарядними станціями та засобами обігріву;
- громадська організація «Транспортний рух» - організація, яка допомагає нашим захисникам з автомобілями та іншими транспортними засобами;
- мережа ресторанів «Базилік»;
- компанія «Файн-органік»
- ресторан веганської та вегетаріанської кухні «твоя Мантра»
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