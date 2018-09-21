У Луцьку відбувся перший Міжнародний форум «Be vegan. Progress. Trust yourself»

У Луцьку відбувся перший Міжнародний форум за участі закордонних гостей та представників ООН «Be vegan. Progress. Trust yourself».Дійство, яке зібрало понад сотню студентської молоді з різних громад нашого регіону, військовослужбовців та представників наукової спільноти, проходило у великій Актуальній залі Музею сучасного українського мистецтва Корсаків.Участь у заході взяли представники Сінгапуру, Малайзії та США. Для гостей виступали спікери:- координатор проекту, директор Фонду національного розвитку, лауреат премії Верховної ради України та Міжнародної премії миру «Shining World compassion award».- гуманітарний координатор організаційних структур ООН, таких, як Альпс Резілієнс Юкрейн та Крим-СОС, віце-президент Федерації дебатів України.– директорка КЗ «Луцький міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», волонтерка. Наталя має досвід роботи з учасниками бойових дій, особами з інвалідністю, а також вивчає фізичну терапію та ерготерапію.(Малайзія) - волонтер, представник міжнародної організації «The Supreme Master Ching Hai international association».– керівник та співзасновник компанії «ФайнОрганік».- засновник вега-арт-кафе «Твоя Мантра».Ключовими меседжами, про які говорили на форумі, стали психологічна підтримка військових, культура здорового рослинного харчування, перспективи та специфіка роботи молоді у міжнародних організаціях та в громадському секторі.До слова, організатори форуму зазначили, що подібні заходи проводитимуть також в інших обласних центрах України. Вже є попередні домовленості з міськими радами та військовими адміністраціями Львова та Києва. Отож наступні івенти відбудуться вже найближчим часом в цих містах.Окремим напрямком співпраці, яким цікавляться іноземні волонтери, є реалізація спільних проєктів з українськими ВНЗ. Цими днями представники БО «БФ «Фонд національного розвитку» та їхні закордонні партнери підписали угоди про співпрацю з Волинським національним університетом ім.та Луцьким національним політехнічним університетом.Організатори форуму висловлюють подяку тим установам, організаціям та компаніям, які допомогли у проведенні:- департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної військової адміністрації;- Волинська обласна рада;- департамент молоді та спорту ЛМР;- компанія «Гуркіт» – представник соціального відповідального бізнесу. Систематично допомагають у забезпеченні військових підрозділів генераторами, зарядними станціями та засобами обігріву;- громадська організація «Транспортний рух» - організація, яка допомагає нашим захисникам з автомобілями та іншими транспортними засобами;- мережа ресторанів «Базилік»;- компанія «Файн-органік»- ресторан веганської та вегетаріанської кухні «твоя Мантра»