У Луцьку відбувся перший Міжнародний форум «Be vegan. Progress. Trust yourself»

У Луцьку відбувся перший Міжнародний форум «Be vegan. Progress. Trust yourself»
У Луцьку відбувся перший Міжнародний форум за участі закордонних гостей та представників ООН «Be vegan. Progress. Trust yourself».

Дійство, яке зібрало понад сотню студентської молоді з різних громад нашого регіону, військовослужбовців та представників наукової спільноти, проходило у великій Актуальній залі Музею сучасного українського мистецтва Корсаків.

Участь у заході взяли представники Сінгапуру, Малайзії та США. Для гостей виступали спікери:

- Кулаков Олександр - координатор проекту, директор Фонду національного розвитку, лауреат премії Верховної ради України та Міжнародної премії миру «Shining World compassion award».
У Луцьку відбувся перший Міжнародний форум «Be vegan. Progress. Trust yourself»

- Антон Євтушок - гуманітарний координатор організаційних структур ООН, таких, як Альпс Резілієнс Юкрейн та Крим-СОС, віце-президент Федерації дебатів України.

- Наталія Назарук – директорка КЗ «Луцький міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», волонтерка. Наталя має досвід роботи з учасниками бойових дій, особами з інвалідністю, а також вивчає фізичну терапію та ерготерапію.

- Суппіа Нішантіні (Малайзія) - волонтер, представник міжнародної організації «The Supreme Master Ching Hai international association».

- Василь Трачук – керівник та співзасновник компанії «ФайнОрганік».

- Ашока (Анна Боброва) - засновник вега-арт-кафе «Твоя Мантра».
У Луцьку відбувся перший Міжнародний форум «Be vegan. Progress. Trust yourself»

Ключовими меседжами, про які говорили на форумі, стали психологічна підтримка військових, культура здорового рослинного харчування, перспективи та специфіка роботи молоді у міжнародних організаціях та в громадському секторі.
У Луцьку відбувся перший Міжнародний форум «Be vegan. Progress. Trust yourself»

До слова, організатори форуму зазначили, що подібні заходи проводитимуть також в інших обласних центрах України. Вже є попередні домовленості з міськими радами та військовими адміністраціями Львова та Києва. Отож наступні івенти відбудуться вже найближчим часом в цих містах.
У Луцьку відбувся перший Міжнародний форум «Be vegan. Progress. Trust yourself»

Окремим напрямком співпраці, яким цікавляться іноземні волонтери, є реалізація спільних проєктів з українськими ВНЗ. Цими днями представники БО «БФ «Фонд національного розвитку» та їхні закордонні партнери підписали угоди про співпрацю з Волинським національним університетом ім. Лесі Українки та Луцьким національним політехнічним університетом.
У Луцьку відбувся перший Міжнародний форум «Be vegan. Progress. Trust yourself»

Організатори форуму висловлюють подяку тим установам, організаціям та компаніям, які допомогли у проведенні:
- департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної військової адміністрації;
- Волинська обласна рада;
- департамент молоді та спорту ЛМР;
- компанія «Гуркіт» – представник соціального відповідального бізнесу. Систематично допомагають у забезпеченні військових підрозділів генераторами, зарядними станціями та засобами обігріву;
- громадська організація «Транспортний рух» - організація, яка допомагає нашим захисникам з автомобілями та іншими транспортними засобами;
- мережа ресторанів «Базилік»;
- компанія «Файн-органік»
- ресторан веганської та вегетаріанської кухні «твоя Мантра»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: форум, вегани, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині після заміни мотора автівка спалахнула в дорозі та згоріла вщент. ВІДЕО
У школі під Луцьком закривають 10-11 класи: батьки обурені
Волиняни відмовляються тримати корів та свиней: на скільки зменшилося поголів'я тварин минулоріч
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поліція Волині: листи з ОП про капітуляцію – російська ІПсО
Сьогодні, 15:01
ЗСУ розширили плацдарми на лівобережжі Дніпра
Сьогодні, 14:44
У Луцьку відбувся перший Міжнародний форум «Be vegan. Progress. Trust yourself»
Сьогодні, 14:28
Громада Луцька вшанувала подвиг Героїв Крут
Сьогодні, 14:15
У Волинському драмтеатрі зібрали 37 тисяч гривень для ЗСУ
Сьогодні, 14:00
Схожі новини
Ласують у Парижі та Берліні: малина з Волині «виходить» на європейський ринок Ласують у Парижі та Берліні: малина з Волині «виходить» на європейський ринок
21 вересень, 2018, 17:56
Лучан кличуть на перший туристичний форум міста Лучан кличуть на перший туристичний форум міста
13 червень, 2018, 15:26
До Луцька приїхала молодь на міжнародний форум До Луцька приїхала молодь на міжнародний форум
28 жовтень, 2016, 21:37
Лучани поїхали на Форум видавців у Львів. ФОТО Лучани поїхали на Форум видавців у Львів. ФОТО
16 вересень, 2016, 19:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
26-річну волинянку судять за шахрайства на майже 1,5 мільйона гривень
Сьогодні, 15:52
 0
ФСБ росії завербувала євродепутатку з Латвії, – ЗМІ
Сьогодні, 15:46
 0
Міський голова Луцька пообіцяв скерувати 194 мільйони на ЗСУ
Сьогодні, 15:20
 0
Поліція Волині: листи з ОП про капітуляцію – російська ІПсО
Сьогодні, 15:01
 0
ЗСУ розширили плацдарми на лівобережжі Дніпра
Сьогодні, 14:44
 0
Медіа
відео
1/8