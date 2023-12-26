Поліція Волині: листи з Офісу президента про капітуляцію – російська ІПсО

На електронні скриньки українців почали приходити повідомлення нібито від Офісу Президента України. У них йдеться про «припинення вогню з рф» та «передачу країні-агресору частини територій».Про це в телеграмі повідомила поліція Волинської області.Насправді поширювані повідомлення —, яка має на меті вплинути на морально-психологічний стан громадян України та дискредитувати керівництво держави.Центр протидії дезінформації та Кіберполіція нагадують: «Не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями, адже за ними може ховатися фішинговий ресурс. Ніколи не вводьте конфіденційні дані на підозрілих сайтах. Завантажуйте програми й застосунки лише з офіційних джерел. Використовуйте антивірусне програмне забезпечення. Вчасно оновлюйте операційну систему».«Довіряйте тільки перевіреній інформації на офіційних сторінках державних органів», - зазначили у волинській поліції.