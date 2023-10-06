ФСБ росії завербувала євродепутатку з Латвії, – ЗМІ

Татьяну Жданок, яка представляє партію "Русский союз Латвії".



Як пише



Розслідувачі ствірджують, що Жданок працювала з кураторами з П'ятої служби ФСБ щонайменше з 2004 року і просила в них гроші на проведення заходів.



З 2005 року депутатка вела листування зі своїм куратором – співробітником управління ФСБ Санкт-Петербурга Дмитрієм Гладеєм.



До одного з таких листів було прикладено два файли – проєкт порядку денного конференції в Таллінні та Нарві, яку спонсорували два парламентські блоки – фракція "Зелених" Європейського парламенту і Європейський вільний альянс; друге вкладення – проєкт пресрелізу про конференцію.



Того ж року Служба внутрішньої безпеки Естонії ("КаПо") у своєму публічному звіті заявила, що Європейський російський альянс, членом якого є Жданок, – прикриття ФСБ, створення якого було "підготовлено в Санкт-Петербурзі та подано як тріумф у доповіді безпосередньо директору ФСБ".



Судячи з листування, Жданок досить регулярно зустрічалася з Гладеєм у Європі та в Москві, хоча мета і характер їхніх особистих розмов ніколи не згадувалися в листах.



Крім того, Жданок, зокрема, організувала громадські слухання в Європарламенті, присвячені ставленню естонської влади до бурхливих протестів у Таллінні після перенесення пам'ятника радянському солдату.



Жданок також запустила в Латвії радіопередачу під назвою "Час русской школы", у якій попереджала росіян, які живуть у країні, про "можливі проблеми, пов'язані з відправленням дітей із російських сімей у латиські (мовні) школи". Вона також зазначила, що готує майбутню виставку в Європейському парламенті під назвою "Росіяни Латвії", щоб представити етнічних росіян істинно корінним населенням Латвії.



9 квітня 2010 року Жданок надіслала Гладею проєкт плану з просування святкування в Латвії російського дня Перемоги. Ця пропозиція містила прохання про виділення $6 тисяч на додаток до фінансування, яке Жданок мала отримати як офіційний організатор як депутатка Європарламенту.



Гроші призначалися для різних цілей. Одна з них полягала в купівлі георгіївських стрічок, інша – у створенні документального фільму про поїздки латвійських ветеранів до Австрії та Бельгії для участі у святкуванні 65-ї річниці визволення Відня від Третього рейху.



Гладей продовжував працювати зі Жданок до 2013 року. Згодом він віртуально познайомив її з людиною на ім'я Сергій Красін, якій вона почала напряму надсилати агентурні звіти.



Також із латвійською депутаткою працювали інші куратори.



У своїй заяві для ЗМІ, яку наводить Delfi, Тетяна Жданок стверджує, що "не співпрацювала і не співпрацює зі спецслужбами". Публікація розслідування про зв'язки з офіцерами ФСБ Росії може бути пов'язана з проведенням заходу пам'яті жертв Голокосту, каже депутатка.



У заяві для ЗМІ Жданок повідомляє, що злом особистого листування без санкції правоохоронних органів неприпустимий і є крадіжкою особистих даних – що саме по собі є кримінальним злочином.



"Заявляю, що залякати мене не вдасться. Я і мої однодумці будемо продовжувати використовувати трибуну ЄП для боротьби з неофашизмом", – йдеться у заяві.



Нагадаємо, раніше з Латвії був видворений очільник Латвійсько-Російської асоціації співробітництва, військовий пенсіонер та громадянин росії 82-річний Борис Катков.



Як повідомлялось, Латвія може видворити 1 167 громадян росії, які не виконали вимоги поправок до закону про імміграцію та не надали документи на отримання посвідки на проживання в країні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська Федеральна служба безпеки завербувала євродепутатку з Латвії, яка представляє партію "Русский союз Латвії".Як пише "Європейська правда" , про це йдеться в розслідуванні Re:Baltica, The Insider, Delfi.ee і Expressen.Розслідувачі ствірджують, що Жданок працювала з кураторами з П'ятої служби ФСБ щонайменше з 2004 року і просила в них гроші на проведення заходів.З 2005 року депутатка вела листування зі своїм куратором – співробітником управління ФСБ Санкт-ПетербургаДо одного з таких листів було прикладено два файли – проєкт порядку денного конференції в Таллінні та Нарві, яку спонсорували два парламентські блоки – фракція "Зелених" Європейського парламенту і Європейський вільний альянс; друге вкладення – проєкт пресрелізу про конференцію.Того ж року Служба внутрішньої безпеки Естонії ("КаПо") у своєму публічному звіті заявила, що Європейський російський альянс, членом якого є Жданок, – прикриття ФСБ, створення якого було "підготовлено в Санкт-Петербурзі та подано як тріумф у доповіді безпосередньо директору ФСБ".Судячи з листування, Жданок досить регулярно зустрічалася з Гладеєм у Європі та в Москві, хоча мета і характер їхніх особистих розмов ніколи не згадувалися в листах.Крім того, Жданок, зокрема, організувала громадські слухання в Європарламенті, присвячені ставленню естонської влади до бурхливих протестів у Таллінні після перенесення пам'ятника радянському солдату.Жданок також запустила в Латвії радіопередачу під назвою "Час русской школы", у якій попереджала росіян, які живуть у країні, про "можливі проблеми, пов'язані з відправленням дітей із російських сімей у латиські (мовні) школи". Вона також зазначила, що готує майбутню виставку в Європейському парламенті під назвою "Росіяни Латвії", щоб представити етнічних росіян істинно корінним населенням Латвії.9 квітня 2010 року Жданок надіслала Гладею проєкт плану з просування святкування в Латвії російського дня Перемоги. Ця пропозиція містила прохання про виділення $6 тисяч на додаток до фінансування, яке Жданок мала отримати як офіційний організатор як депутатка Європарламенту.Гроші призначалися для різних цілей. Одна з них полягала в купівлі георгіївських стрічок, інша – у створенні документального фільму про поїздки латвійських ветеранів до Австрії та Бельгії для участі у святкуванні 65-ї річниці визволення Відня від Третього рейху.Гладей продовжував працювати зі Жданок до 2013 року. Згодом він віртуально познайомив її з людиною на ім'я Сергій Красін, якій вона почала напряму надсилати агентурні звіти.Також із латвійською депутаткою працювали інші куратори.У своїй заяві для ЗМІ, яку наводить Delfi, Тетяна Жданок стверджує, що "не співпрацювала і не співпрацює зі спецслужбами". Публікація розслідування про зв'язки з офіцерами ФСБ Росії може бути пов'язана з проведенням заходу пам'яті жертв Голокосту, каже депутатка.У заяві для ЗМІ Жданок повідомляє, що злом особистого листування без санкції правоохоронних органів неприпустимий і є крадіжкою особистих даних – що саме по собі є кримінальним злочином."Заявляю, що залякати мене не вдасться. Я і мої однодумці будемо продовжувати використовувати трибуну ЄП для боротьби з неофашизмом", – йдеться у заяві.Нагадаємо, раніше з Латвії був видворений очільник Латвійсько-Російської асоціації співробітництва, військовий пенсіонер та громадянин росії 82-річнийЯк повідомлялось, Латвія може видворити 1 167 громадян росії, які не виконали вимоги поправок до закону про імміграцію та не надали документи на отримання посвідки на проживання в країні.

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