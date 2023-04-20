26-річну волинянку судять за шахрайства на майже 1,5 мільйона гривень

26-річну волинянку судять за шахрайства на майже 1,5 мільйона гривень
Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 26-річною жителькою Ковеля низки шахрайств, у тому числі у великих та особливо великих розмірах.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За даними слідства, жінка тричі ошукала ковельчанина, продаючи йому талони на пальне, які він не зміг отоварити в повному обсязі й позбувся понад 230 тисяч гривень.

Окрім того, продаючи неіснуючий товар через Інтернет та беручи у підприємців товари під обіцянку розрахуватися потім, волинянка ошукала потерпілих іще на понад 1 мільйон 200 тисяч гривень.

У ході досудового розслідування жінка відшкодувала потерпілим усю завдану її діями матеріальну шкоду – і невдовзі постане перед судом.

Довідково: санкцією ч.4 чт. 190 КК України за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років із конфіскацією майна.

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Теги: волинянка, прокуратура, суд, шахрайства
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