26-річну волинянку судять за шахрайства на майже 1,5 мільйона гривень

Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 26-річною жителькою Ковеля низки шахрайств, у тому числі у великих та особливо великих розмірах.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За даними слідства, жінка тричі ошукала ковельчанина, продаючи йому талони на пальне, які він не зміг отоварити в повному обсязі й позбувся понад 230 тисяч гривень.Окрім того, продаючи неіснуючий товар через Інтернет та беручи у підприємців товари під обіцянку розрахуватися потім, волинянка ошукала потерпілих іще на понад 1 мільйон 200 тисяч гривень.У ході досудового розслідування жінка відшкодувала потерпілим усю завдану її діями матеріальну шкоду – і невдовзі постане перед судом.санкцією ч.4 чт. 190 КК України за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років із конфіскацією майна.