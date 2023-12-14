Байден пообіцяв відповідь Ірану. ЗМІ пишуть про таємний удар

Джо Байден звинуватив бойовиків, яких підтримує Іран, у атаці безпілотника в Йорданії, в результаті якої загинули троє військовослужбовців США та отримали поранення щонайменше 34.



Це перші жертви серед американців з моменту початку війни в Газі і значної ескалації на Близькому Сході, повідомляє



Виступаючи під час візиту до Південної Кароліни, Байден згадав про втрату: «Минулої ночі на Близькому Сході у нас був важкий день», — сказав він перед тим, як вшанувати хвилиною мовчання. «І ми відповімо».



Наразі поки що не було зрозуміло, звідки почалася атака, сказав чиновник, який говорив на умовах анонімності, щоб описати інцидент. Військові командири працюють над визначенням цієї інформації та, і що важливо, чому протиповітряна оборона США на базі в Йорданії, відомої як Tower 22, і де перебувають близько 350 військовослужбовців, не змогла перехопити безпілотник.



Відповідальність за атаку взяв на себе так званий «Ісламський опір в Іраку», парасолькова організація для пов’язаних з Іраном угруповань, включаючи «Катаїб Хезболла» і «Харакат Хезболла ан-Нуджаба».



Разом з тим, іранські ЗМІ з посиланням на представника Тегерана в ООН повідомили, що Іран «не має відношення і не має нічого спільного» з нападом. А представник МЗС Ірану Нассер Канаані сказав, що «групи опору в регіоні не підкоряються наказам Ірану, і Іран не втручається в їхнє рішення про те, як підтримати палестинську націю чи захищати себе та народ своєї країни від будь-якої агресії та окупації».



«Іран стежить за розвитком подій у регіоні охоче і пильністю, і відповідальність за наслідки провокаційних звинувачень на адресу Ірану лежить на тих, хто висуває такі необґрунтовані претензії», підсумував Канаані.



Однак, президент США Джо Байден стикнувся з посиленням тиску, щоб дати відповідь Ірану безпосередньо, ризикуючи ще більше розширити регіональний конфлікт, якого він намагається уникнути. Невдала відповідь ризикує підірвати уявлення про могутність США і зробить Байдена відкритим для звинувачень республіканців у слабкості. Небажаний сценарій в рік виборів.



Як повідомляє Bloomberg, однією з варіантів відповіді є таємна акція, яка призведе до того, що США завдадуть удару по Ірану, не приписуючи собі заслуги, але надсилаючи чітке повідомлення. Адміністрація Байдена також може націлитися на іранських чиновників, як це зробив колишній президент Дональд Трамп, коли наказав убити генерала Касема Сулеймані в Багдаді в 2020 році. Однак, ту операцію навряд чи можна було назвати таємною, менш з тим.



Цей напад ставить Байдена перед рішенням, яке стане одним із найбільш значущих за його президентства. Він хоче покарати винних у нападі та стримати Іран від його дій у регіоні. Але це може призвести США до прямої конфронтації з правлячим режимом Тегерана, який вже осмілився провести атаки в Іраку та Пакистані.



«Адміністрації Байдена доведеться дотримуватися дуже делікатної лінії, намагаючись відреагувати досить рішуче, щоб відновити певну крихту стримування, щоб це більше не повторилося, і водночас не вживати заходів, які призведуть до ескалації конфлікту», — сказав Джонатан Панікофф, директор з Ініціативи безпеки на Близькому Сході Скоукрофта Атлантичної ради та колишній заступник офіцера національної розвідки в Національній раді з питань розвідки. «Однак ширша проблема полягає в тому, як протистояти іранській загрозі».



«Поки що реакція адміністрації Байдена лише призвела до нових нападів», — сказав у заяві сенатор Роджер Вікер, головний республіканець у комітеті Сенату з питань збройних сил. «Настав час діяти швидко й рішуче, щоб це побачив увесь світ».



Так чи інакше, аналітики стверджують, що США знаходяться на порозі ще більшого втягування в регіональний конфлікт. США завдали десятки ударів по ставленикам Ірану в Іраку та Сирії, а також розпочали хвилю ударів по хуситам у Ємені. Наразі поки нічого з цього не спрацювало. Про таке стверджують такі республіканці, як Вікер: «Іран лише підбадьорився».



Примітне, що удар по базі Йорданії стався як раз після обговорень початку переговорів щодо згортання місії очолюваної США військової коаліції, сформованої для боротьби з угрупованням «Ісламська держава» в Іраку. І хоча часові рамки для обговорень не пов’язані з нападами, заявили в уряді США, то останній напад вочевидь може вплинути на сенс і хід таких переговорів. Слід додати, що «Ісламський опір в Іраку» заявляв, що не буде виконувати рішення цих переговорів і визнавати їх.



Як би там не було, Іран уважно спостерігає на реакцію США і ці спостереження примушують його вживати превентивних заходів. Цього місяця американські військові вбили високопоставленого командира «Харакат Хезболла ан-Нуджаба», а Вашингтон назвав цю акцію «самообороною» після того, як фракція здійснила напади на персонал США в Іраку.



Тому сили ППО Ірану переведені в стан підвищеної готовності, а верховний лідер Ірану сховався в бункер. Як повідомляють, заплановані публічні заходи який мав проводити аятолла, наразі проводяться у нього вдома. Це стало зрозуміло з фотографій опублікованих з «відвідувань» Хаменеї виставки досягнень наукомістких компаній Ірану. На фотографіях аятолла переглядає досягнення на екрані, а та частина експозиція, яка вмістилася, була розгорнута прямо в захищеному місці його проживання.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАзвинуватив бойовиків, яких підтримує Іран, у атаці безпілотника в Йорданії, в результаті якої загинули троє військовослужбовців США та отримали поранення щонайменше 34.Це перші жертви серед американців з моменту початку війни в Газі і значної ескалації на Близькому Сході, повідомляє Мілітарний Виступаючи під час візиту до Південної Кароліни, Байден згадав про втрату: «Минулої ночі на Близькому Сході у нас був важкий день», — сказав він перед тим, як вшанувати хвилиною мовчання. «І ми відповімо».Наразі поки що не було зрозуміло, звідки почалася атака, сказав чиновник, який говорив на умовах анонімності, щоб описати інцидент. Військові командири працюють над визначенням цієї інформації та, і що важливо, чому протиповітряна оборона США на базі в Йорданії, відомої як Tower 22, і де перебувають близько 350 військовослужбовців, не змогла перехопити безпілотник.Відповідальність за атаку взяв на себе так званий «Ісламський опір в Іраку», парасолькова організація для пов’язаних з Іраном угруповань, включаючи «Катаїб Хезболла» і «Харакат Хезболла ан-Нуджаба».Разом з тим, іранські ЗМІ з посиланням на представника Тегерана в ООН повідомили, що Іран «не має відношення і не має нічого спільного» з нападом. А представник МЗС Іранусказав, що «групи опору в регіоні не підкоряються наказам Ірану, і Іран не втручається в їхнє рішення про те, як підтримати палестинську націю чи захищати себе та народ своєї країни від будь-якої агресії та окупації».«Іран стежить за розвитком подій у регіоні охоче і пильністю, і відповідальність за наслідки провокаційних звинувачень на адресу Ірану лежить на тих, хто висуває такі необґрунтовані претензії», підсумував Канаані.Однак, президент США Джо Байден стикнувся з посиленням тиску, щоб дати відповідь Ірану безпосередньо, ризикуючи ще більше розширити регіональний конфлікт, якого він намагається уникнути. Невдала відповідь ризикує підірвати уявлення про могутність США і зробить Байдена відкритим для звинувачень республіканців у слабкості. Небажаний сценарій в рік виборів.Як повідомляє Bloomberg, однією з варіантів відповіді є таємна акція, яка призведе до того, що США завдадуть удару по Ірану, не приписуючи собі заслуги, але надсилаючи чітке повідомлення. Адміністрація Байдена також може націлитися на іранських чиновників, як це зробив колишній президент, коли наказав убити генералав Багдаді в 2020 році. Однак, ту операцію навряд чи можна було назвати таємною, менш з тим.Цей напад ставить Байдена перед рішенням, яке стане одним із найбільш значущих за його президентства. Він хоче покарати винних у нападі та стримати Іран від його дій у регіоні. Але це може призвести США до прямої конфронтації з правлячим режимом Тегерана, який вже осмілився провести атаки в Іраку та Пакистані.«Адміністрації Байдена доведеться дотримуватися дуже делікатної лінії, намагаючись відреагувати досить рішуче, щоб відновити певну крихту стримування, щоб це більше не повторилося, і водночас не вживати заходів, які призведуть до ескалації конфлікту», — сказав, директор з Ініціативи безпеки на Близькому Сході Скоукрофта Атлантичної ради та колишній заступник офіцера національної розвідки в Національній раді з питань розвідки. «Однак ширша проблема полягає в тому, як протистояти іранській загрозі».«Поки що реакція адміністрації Байдена лише призвела до нових нападів», — сказав у заяві сенатор, головний республіканець у комітеті Сенату з питань збройних сил. «Настав час діяти швидко й рішуче, щоб це побачив увесь світ».Так чи інакше, аналітики стверджують, що США знаходяться на порозі ще більшого втягування в регіональний конфлікт. США завдали десятки ударів по ставленикам Ірану в Іраку та Сирії, а також. Наразі поки нічого з цього не спрацювало. Про таке стверджують такі республіканці, як Вікер: «Іран лише підбадьорився».Примітне, що удар по базі Йорданії стався як раз після обговорень початку переговорів щодо згортання місії очолюваної США військової коаліції, сформованої для боротьби з угрупованням «Ісламська держава» в Іраку. І хоча часові рамки для обговорень не пов’язані з нападами, заявили в уряді США, то останній напад вочевидь може вплинути на сенс і хід таких переговорів. Слід додати, що «Ісламський опір в Іраку» заявляв, що не буде виконувати рішення цих переговорів і визнавати їх.Як би там не було, Іран уважно спостерігає на реакцію США і ці спостереження примушують його вживати превентивних заходів. Цього місяця американські військові вбили високопоставленого командира «Харакат Хезболла ан-Нуджаба», а Вашингтон назвав цю акцію «самообороною» після того, як фракція здійснила напади на персонал США в Іраку.Тому сили ППО Ірану переведені в стан підвищеної готовності, а верховний лідер Ірану сховався в бункер. Як повідомляють, заплановані публічні заходи який мав проводити аятолла, наразі проводяться у нього вдома. Це стало зрозуміло з фотографій опублікованих з «відвідувань»виставки досягнень наукомістких компаній Ірану. На фотографіях аятолла переглядає досягнення на екрані, а та частина експозиція, яка вмістилася, була розгорнута прямо в захищеному місці його проживання.

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