48-річний волинянин до смерті побив односельця

48-річний волинянин до смерті побив односельця
Волинянина судитимуть за смерть односельця.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про заподіяння 48-річним жителем села Мильськ Луцького району односельцю тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть.

Слідство вважає, що удень 29 серпня 2023 року чоловік з мотивів помсти жорстоко побив знайомого – і той наступного дня помер від заподіяних травм.

Обвинувачений невдовзі постане перед судом.

Довідково: санкцією ч.2 ст. 121 КК України за умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

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Теги: волинянин, односелець, прокуратура, смерть
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