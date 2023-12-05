48-річний волинянин до смерті побив односельця
Сьогодні, 16:30
Волинянина судитимуть за смерть односельця.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про заподіяння 48-річним жителем села Мильськ Луцького району односельцю тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть.
Слідство вважає, що удень 29 серпня 2023 року чоловік з мотивів помсти жорстоко побив знайомого – і той наступного дня помер від заподіяних травм.
Обвинувачений невдовзі постане перед судом.
Довідково: санкцією ч.2 ст. 121 КК України за умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про заподіяння 48-річним жителем села Мильськ Луцького району односельцю тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть.
Слідство вважає, що удень 29 серпня 2023 року чоловік з мотивів помсти жорстоко побив знайомого – і той наступного дня помер від заподіяних травм.
Обвинувачений невдовзі постане перед судом.
Довідково: санкцією ч.2 ст. 121 КК України за умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Під Бахмутом обірвалося життя Героя з Волині В’ячеслава Жданюка
Сьогодні, 16:41
Синоптики: підтоплення на півночі Волині посилиться
Сьогодні, 16:31
48-річний волинянин до смерті побив односельця
Сьогодні, 16:30
Байден пообіцяв відповідь Ірану. ЗМІ пишуть про таємний удар
Сьогодні, 16:10