48-річний волинянин до смерті побив односельця

Волинянина судитимуть за смерть односельця.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про заподіяння 48-річним жителем села Мильськ Луцького району односельцю тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть.Слідство вважає, що удень 29 серпня 2023 року чоловік з мотивів помсти жорстоко побив знайомого – і той наступного дня помер від заподіяних травм.Обвинувачений невдовзі постане перед судом.санкцією ч.2 ст. 121 КК України за умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.